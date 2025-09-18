助攻關稅協商、爭取投資 英國王室高規格接待川普

美國總統川普赴英國國是訪問，獲英王查爾斯三世隆重接待。（法新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普16日抵達英國展開訪問，成為全球首位獲英國王室2度邀請進行國是訪問的民選領袖。據英方說法，此次國是訪問的軍禮歡迎儀式可說是規模空前；一切排場無非是為了在川普來訪期間，深化兩國關係並處理關稅、烏克蘭戰爭等棘手外交議題。

「路透」指出，首相施凱爾希望藉由王室接待的氛圍替英國取得優勢，以便尋求鞏固兩國「特殊關係」，深化貿易連結，取得數十億美元投資。川普啟程前，微軟、輝達等科技巨擘宣布計畫在英國投資逾400億美元人工智慧基礎設施。不僅如此，英政府也欲與美方商討關稅，並就烏克蘭議題向川普施加壓力。

真正的實質談判將於18日在施凱爾的鄉間官邸契克斯舉行；施凱爾的核心目標之一，是推動今年5月簽署的「經濟繁榮協議」進一步落實。儘管英國從美國手中談下優於全球其他國家的10%基準關稅，但其中關於逐步取消英國鋼鋁出口25%關稅的條款至今尚未實現。

