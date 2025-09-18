晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

助攻關稅協商、爭取投資 英國王室高規格接待川普

2025/09/18 07:02

美國總統川普赴英國國是訪問，獲英王查爾斯三世隆重接待。（法新社）美國總統川普赴英國國是訪問，獲英王查爾斯三世隆重接待。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普16日抵達英國展開訪問，成為全球首位獲英國王室2度邀請進行國是訪問的民選領袖。據英方說法，此次國是訪問的軍禮歡迎儀式可說是規模空前；一切排場無非是為了在川普來訪期間，深化兩國關係並處理關稅、烏克蘭戰爭等棘手外交議題。

　

「路透」指出，首相施凱爾希望藉由王室接待的氛圍替英國取得優勢，以便尋求鞏固兩國「特殊關係」，深化貿易連結，取得數十億美元投資。川普啟程前，微軟、輝達等科技巨擘宣布計畫在英國投資逾400億美元人工智慧基礎設施。不僅如此，英政府也欲與美方商討關稅，並就烏克蘭議題向川普施加壓力。

真正的實質談判將於18日在施凱爾的鄉間官邸契克斯舉行；施凱爾的核心目標之一，是推動今年5月簽署的「經濟繁榮協議」進一步落實。儘管英國從美國手中談下優於全球其他國家的10%基準關稅，但其中關於逐步取消英國鋼鋁出口25%關稅的條款至今尚未實現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財