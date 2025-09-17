晴時多雲

好市多「金雞母」每年創造2.58兆元 占總收入這麼多

2025/09/17 22:05

Costco自有品牌柯克蘭Kirkland Signature於1995年推出，至今已有30年歷史。（取自網路）Costco自有品牌柯克蘭Kirkland Signature於1995年推出，至今已有30年歷史。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多 （Costco） 自有品牌柯克蘭Kirkland Signature於1995年推出，至今已有30年歷史。 Kirkland在全球擁有超過一千個註冊商標，該自有品牌每年創造約860億美元（台幣2.58兆元）的收入，約佔好市多目前總收入的三分之一。

Kirkland Signature 的產品策略非常獨特，旗下產品線涵蓋電池、洗衣液、尿布、護髮產品、橄欖油和楓糖漿等家居用品，且全部採用同一品牌名稱。

1981年至1991年間，Costco的領導階層開始注意到，Costco門市銷售的名牌產品（例如高樂氏、吉列和桂格燕麥）的價格上漲。大約在同一時期，Costco聯合創始人兼前執行長詹姆斯·辛尼加爾（James Sinegal）也注意到，歐洲消費者開始選擇自有品牌商品，而非名牌產品，而柯克蘭簽名（Kirkland Signature）的誕生也正在醞釀中。

秉承Sinegal的洞見，Costco在90年代初推出了近30個不同的自有品牌，每個品牌都有自己獨特的品牌名稱，包括Chelsea衛生紙、Meridian咖啡、Cloud洗衣精、Pinnacle合法藥片等等。這家倉儲零售商以極具競爭力的價格生產這些商品，為會員提供更優質的產品。

1995年，洛杉磯一位倉庫經理很難記住好市多（Costco）眾多自有品牌中的一個品牌的名稱，於是Sinegal萌生了將所有產品統一歸入一個自有品牌的想法。為了簡化自有品牌產品的品牌標識，這些產品統一歸入一個名稱：Kirkland Signature。

Kirkland Signature 首批上架的產品是洗髮精和複合維生素。如今，該品牌提供種類繁多的產品，包括零食、冷凍食品、花生醬和雞湯等食品儲藏室必需品、 葡萄酒、冰淇淋、服裝、家居用品、寵物用品、美容產品等等。

Kirkland Signature 品牌目前提供超過500種產品，其中許多都是Costco購物者的最愛，例如著名的烤雞、楓糖漿、羅勒香蒜醬、特級初榨橄欖油和香草冰淇淋。

Costco自有品牌推出之初，總部位於華盛頓州柯克蘭市，如今我們熟知的品牌名稱也源自於此。然而，這並非該公司的初衷。好市多最初考慮將「西雅圖簽名」作為其自有品牌的名稱，但在第一個商標建議被拒絕後，才改用柯克蘭。

