和椿：機器人明年動能強勁 第二成長曲線前景樂觀

和椿表示，機器人業務今年開始已有明顯挹注，並預期明年將維持強勁動能。

〔記者方韋傑／台北報導〕工業自動化設備供應商和椿科技（6215）今日受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦的「2025關稅重構與全球產業投資新機遇」論壇，管理層針對營運展望表示，今年整體業績看法仍然保持樂觀，下半年、明年將持續受惠於半導體模組深化合作與機器人第二曲線業務成長，營收結構逐步轉型。

和椿指出，半導體領域過去以零組件供應為主，目前正與客戶展開更深度的模組合作。短期毛利因新品開發與策略性專案而受到稀釋，不過長期來看，從零組件延伸到整機模組，將有助提升整體毛利率。此外，由於相關訂單多具計畫性，部分客戶已要求提前備料三個月，因此能見度延續到今年底甚至明年第一季。

在第二曲線的機器人業務方面，管理層表示，今年開始已有明顯挹注，並預期明年將維持強勁動能，成長幅度樂觀。雖然部分數字敏感不便透露，但公司認為未來幾季的貢獻會持續放大。至於國際機器人品牌業務，和椿強調並非單純代理，而是提供整合方案，對營收目標可望帶來正面影響。

和椿觀察，設備業務則仍隨全球產業支出與擴產計畫而成長，雖然在今年因應大客戶預算壓力，部分出貨由海運轉為空運，造成短期毛利率下降，但管理層強調屬於階段性因素，長期基本面仍正向。在財務與成本結構方面，公司營收與出貨認列模式並未改變，交易幣別以日幣與美元為主，雖受新台幣升值影響，但比例不高，整體匯率風險可控。

整體來看，和椿管理層總結，公司看好未來營運持續成長，半導體模組深化合作、第二曲線機器人業務擴張將成為主要動能，設備事業亦有穩定支撐。雖然短期毛利率因新品導入及運輸調整出現波動，但長期趨勢明確，對未來保持樂觀。

