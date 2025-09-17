晴時多雲

年薪提高4倍衝上400萬元 丸龜製麵店長「幸福」嗨翻了

2025/09/17 21:03

根據日本丸龜製麵新的薪資制度，門市經理年薪將從目前的500萬至520萬（台幣106萬元）日圓提高到最高2000萬日圓（台幣410萬元）。（取自網路）根據日本丸龜製麵新的薪資制度，門市經理年薪將從目前的500萬至520萬（台幣106萬元）日圓提高到最高2000萬日圓（台幣410萬元）。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經營丸龜製麵的日本大型連鎖餐飲企業東利多集團17日宣布，將採取措施改善旗下門市員工的工作條件。公司將改革門市經理制度，根據新的薪資制度，門市經理的年薪將從目前的500萬至520萬（台幣106萬元）日圓提高到最高2000萬日圓（台幣410萬元）。

店長制度將變更為「Hapican Officer」制度。「Hapican」是「幸福」和「情感」兩個字的組合。

部分原本由店長負責的店舖管理工作將轉交給店長助理，店長也將承擔起「引領創造其店鋪獨有的感動體驗」的職責。除了店鋪銷售額，數據科學也將用於分析和評估員工和顧客的回饋。

丸龜製麵將於11月引進「快樂罐頭隊長」制度。根據評估結果，員工將被評為「明星」、「優秀」，年薪最高可​​達2000萬日圓。未來3年，公司計畫培養300名快樂罐頭隊長，其中10名年薪2000萬日圓級。

