仙人指路！台積電盤後驚見漲停價1405元 成交金額逾7000萬

2025/09/17 20:50

仙人指路！台積電盤後驚見漲停價1405元，成交金額逾7000萬元。（資料照）仙人指路！台積電盤後驚見漲停價1405元，成交金額逾7000萬元。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）在16日上演填息，股價收1280元新天價，然週三（17日）遭投資人賣單砍出，終場跌15元，收1265元，不過，盤後鉅額配對交易卻驚見漲停價1405元，且成交張數高達50張、總金額7025萬元。

台股週三在三大法人賣超116.34億元，而護國神山台積電更遭投資人調節賣出，終場股價下跌15元，受此拖累，大盤指數終場下跌191點，收25438.25點，但然力守５日線。

不過，值得注意的是，盤後台積電出現了12筆鉅額交易，其中有1筆成交價竟然是漲停價1405元，且成交張數高達50張、總金額7025億元。

至於盤後的12筆成交金額則介於1254.8至1405元之間，加權平均價格則為1271.82元，高於現貨的最新收盤價近7元。

根據證交所資料顯示，台積電盤後鉅額交易歷史次高為今年9月12日的1334.2元、第3高今年8月27日的1290元。

