晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達與華為前子公司共用矽谷地址長達十年 美國會促啟動調查

2025/09/17 20:43

美國國會議員在發現華為前子公司Futurewei Technologies涉嫌長期與輝達矽谷園區共享業務後，加強對輝達的審查。（路透）美國國會議員在發現華為前子公司Futurewei Technologies涉嫌長期與輝達矽谷園區共享業務後，加強對輝達的審查。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據彭博報導，美國國會議員在發現華為前子公司Futurewei Technologies涉嫌長期與輝達矽谷園區共享業務後，加強對輝達的審查。此一擔憂源於擔心這種安排可能讓與中國有關的Futurewei獲得美國敏感的半導體和人工智慧工作機會。

美國眾議院「美國和中共戰略競爭特設委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨資深成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）的聯名信顯示，Futurewei使用輝達位於加州聖塔克拉拉總部的地址已有10年之久。而Futurewei擁有該園區3棟建築的主要租賃權，輝達一直到2024年才取得這些建築的完全控制權。

立法者認為，Futurewei與輝達的接近性，使該公司能夠獲得美國先進的研究、硬體和人工智慧能力。信中稱，這種安排是潛在的間諜管道。由於華為自2019年以來因國家安全風險而被美國政府列入黑名單，人們的擔憂加劇。

委員會的信函還提到了2018年發生的一起事件，該事件對Futurewei的做法提出了警告。根據當時的投訴，在華為被禁止後，員工涉嫌使用假的美國公司身分進入Facebook電信高峰會。

眾議員表示，過去的行為加劇了人們對該公司動機及其在全球半導體領導者旁邊開展業務的決定的擔憂。國會請求Futurewei交出與聖克拉拉工廠相關的所有記錄，包括工廠的選擇過程、與輝達互動的文件以及其在那裡開展活動的說明。

該委員會已設定9月28日為披露截止日期。

輝達發言人表示，公司會保護辦公室和智慧財產權，並強調，即使鄰居共用附近的地點，輝達也會維護自己的安全園區。

眾議院委員會本身則拒絕對這封信及其相關新聞稿發表進一步評論。Futurewei尚未立即回應置評請求。由於該公司歸華為所有，因此該公司仍然是美國國家安全的焦點，華為不僅在美國而且在多個西方市場都面臨限制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財