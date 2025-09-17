晴時多雲

終於獲利了！DRAM廠南亞科公告8月每股盈餘0.26元

2025/09/17 19:51

南亞科（2408）近期股票波動大，應主管機關要求，公告8月單月營收達67.63億元、年增141.32%，稅前淨利9.85億元、年增201.23%。（資料照）南亞科（2408）近期股票波動大，應主管機關要求，公告8月單月營收達67.63億元、年增141.32%，稅前淨利9.85億元、年增201.23%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）近期股票波動大，應主管機關要求，公告8月單月營收達67.63億元、年增141.32%，稅前淨利9.85億元、年增201.23%，歸屬母公司業主淨利8.11億元、年增210.19%，每股盈餘0.26元。

南亞科已連續11季營運虧損，先前法說會原預估，第3季毛利率轉正，還要持續努力，第4季才可望轉虧為盈，但今公告8月即出現單月獲利，顯示DDR4價格上漲，南亞科提早單月獲利，優於公司預期。

南亞科今續價量俱揚，股價漲達73.3元，上漲4.1元，連11漲，單日成交量高達35.2萬張，其中外資買超2.42萬張、投信與自營商也買超，三大法人搶進3.27萬張，累計3個交易日共大買超過14萬張。

