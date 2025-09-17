瓶裝水也上榜！專家勸別在「這7種」日常用品浪費錢

外媒報導，理財專家點名永遠不要在7種日常用品上浪費錢。（本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有些東西值得花大錢，但有些根本不必，哪些支出多花了錢卻不一定換來更好品質。美國理財網站《GOBankingRates》報導，如何精打細算幾乎成為每個人的課題，許多人因為通膨、生活成本和經濟衰退擔憂而感到財務壓力，面對這種壓力，更需要避免在「多花不值得」的地方浪費錢。為了幫助區分哪些不該買，理財專家Melanie Musson分享永遠不要在這7種日常用品上浪費錢。

1.昂貴太陽眼鏡

價格不一定代表防護效果。美國眼科學會指出，太陽眼鏡不必昂貴也能安全有效。事實上，藥妝店標註100%防紫外線的太陽眼鏡，甚至比缺乏適當防護的名牌更划算。

請繼續往下閱讀...

2.小包裝的廚房必備品

小包裝的食品雖方便，但悄悄吃掉你的錢。耐放的食材尤其適合大量購買，特別是經常用於烹飪或烘焙的材料。即便消耗較慢，但長期下來省下的錢絕對划算。

3.名牌藥品

「成分完全相同、劑量也相同。」理財專家表示買名牌其實是在付品牌費。只要快速看一下藥盒背面就能證明這一點，一般藥與名牌藥的活性成分、劑量，甚至成分順序通常都完全一致。一般藥品價格常常不到名牌的一半，效果卻完全相同。

4.季節性裝飾

商店總是把當季商品賣得讓人無法抗拒，但流行的節日抱枕通常價格被抬高。事實上，大多數商品季末會打折清倉。折扣店、量販包甚至二手商店常能用更低價格打造同樣的氛圍。只有耐用、可長期使用的經典裝飾品才值得投資。

5.奢華美妝產品

高端化妝品華麗廣告，當然價格也高，但效果未必與平價品牌成正比，許多平價產品也能達到同樣效果，查看評價和成分通常就能避免過度花錢。

6.名牌、大牌商品

知名品牌容易讓人以為品質更好，但許多商店品牌其實由大牌製造，規格甚至一模一樣。例如Costco的科克蘭產品，據報導，部分由知名大品牌製造，差別只在包裝，而非品質。

7.瓶裝水

瓶裝水方便，但長期來說很耗費預算。大部分城市的自來水符合嚴格標準，搭配濾水壺或濾水器即可改善口感。再配上可重複使用的水瓶，省下的錢非常可觀，同時也減少塑膠垃圾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法