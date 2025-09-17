晴時多雲

張淑芬透露將偕張忠謀參加台積電11/8日運動會 近期養狗、遛狗運動

2025/09/17 18:51

張淑芬透露將偕張忠謀參加台積電11/8日運動會。（資料照，記者徐子苓攝）張淑芬透露將偕張忠謀參加台積電11/8日運動會。（資料照，記者徐子苓攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電創辦人張忠謀夫人、同時也是台積電慈善基金會董事長張淑芬今參加「幸福熟齡台日交流論壇」，會前受訪指出，11月8日台積電將舉辦運動會，她和張忠謀都會去參加，她並透露，張忠謀最近身體很好，家裡新養了一隻貴賓狗，每天遛狗順便運動走路。

張淑芬並說，上個月黃仁勳旋風式訪台並為張忠謀補過生日，因雙方彼此很熟，什麼都可以聊，主要是閒話家常，聊彼此的家人，還有生活上比較有趣的事情，在一起沒有拘束。黃仁勳每次拜訪也都會送禮物給她和張忠謀，她收到禮物時都很感動。

張忠謀已高齡94歲、張淑芬也80歲了，張淑芬分享兩人沒有特別養生之道，其實就是正常生活，早上7時多起床，晚上10時30分以前睡覺。飲食方面，她會下廚，例如蠔油牛肉、炒青菜、蒸魚等家常菜，她自己可控制飲食，張忠謀喜歡炸的食物，她比較少做炸物、煎，盡量給他吃水果、青菜、蒸魚等。

她也分享她早餐吃雞蛋、燕窩，午餐包括青菜、水果，很重視配色，她不認為貴的食物才營養，強調清淡飲較較重要。

