人均GDP從領先1萬美元到被逆轉 韓媒社論籲以台灣為師

〔編譯魏國金／台北報導〕台灣人均GDP超越韓國引發韓國媒體反思，《韓國先驅報》（The Korea Herald）17日社論指出，台灣的成功源於耐心專注、穩定的國家支持以及即使付出政治代價也要優先考慮戰略產業的意願，台灣展現了一個善於適應變化的經濟體，是如何能迅速將科技浪潮轉化為廣泛的繁榮，向來自滿的韓國應從中學習，經濟的調整不是透過口號而是改革。

該文指出，經濟排名的變動很少悄然無聲。今年台灣人均收入將為22年來首度超越南韓，對於長期來將自己視為是亞洲四小龍典範的韓國而言，這樣的逆轉令人感到震驚、刺痛。

相關數據毫不含糊，今年台灣人均GDP預計達3.8萬美元，而韓國接近3.74萬美元，台灣最快明年應加入4萬美元俱樂部，僅在5年前，台灣才跨越3萬美元門檻。過去十餘年南韓一直徘徊在3萬美元的範圍，國際貨幣基金（IMF）預期，至2029年韓國才會達4萬美元，而這還是以韓元不再貶值為前提。韓國人均GDP一度領先台灣1萬美元，但僅短短7年就被超越。

文章說，全球AI熱潮加劇台韓的分歧，台灣第2季經濟成長達8%，而南韓僅0.7%，台灣經濟成長引擎無疑是台積電，而圍繞台積電的是一個蓬勃發展，由供應商、工程師與新創企業組成的完整生態系，這個多數政府僅能夢寐以求的產業政策成果，如今定義了台灣的全球地位。

韓國的發展軌跡截然相反，其一度引以為傲的出口機器已經僵化，10大出口產品中，有8項20年來沒有改變。過度依賴記憶體、汽車、船舶與鋼鐵出口，已讓南韓經濟疲軟，並暴露於風險之中，致使經濟成長低於1%。

台韓的對比也反映在財政上，台灣一直保持低企業稅、相對平穩的勞資關係，其公共債務佔GDP比例從2012年的39%降至2023年的29%，這使其得以有預算盈餘，以及較南韓高的信用評級，而同一時期，韓國的該比例從35%上升至49%，隨著福利支出的攀升，該比例可能上揚。韓元走弱而台幣走強，進一步擴大兩國生活水準與投資人信心的差距。

文章說，這不僅是自尊心受挫，韓國的風險不僅在於落後台灣，也在於落後美國與中國，後者從半導體到乾淨能源等戰略領域技術，已領先韓國，而更令人擔憂的是人才流失，在海外工作的韓國理工博士人數急遽上升，顯示國內就業機會有限。

