晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中鋼再生料鋼品接單創高 鍍鋅RC90全廢鋼製程新里程碑

2025/09/17 17:34

中鋼再生料鋼品接單創高。（中鋼提供）中鋼再生料鋼品接單創高。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵龍頭中鋼（2002）順應全球減碳趨勢，擴大再生料鋼品布局，再生料鋼品已涵蓋熱軋、冷軋、鍍鋅、條線及電磁鋼等多種鋼材，累計取得14張UL 2809證書。受惠歐盟CBAM政策及國際大廠推動高再生比採購，今年截至9月再生料鋼品接單量已達5.7萬公噸，不僅超越去年全年度，更創歷史新高，年增幅達62%。

中鋼自2021年起陸續推出5項高再生料鋼品，接單量也逐年成長，從2022年約1萬公噸、2023年約2.6萬公噸至2024年約4.8萬公噸，今年截至9月的統計接單量已達5.7萬公噸、年增62%，顯示再生料鋼品的市場需求持續增加。

中鋼說明，RC代表再生料含量，例如RC60鋼材即內含60%的再生料；2021年至2024年主要推出的高再生料鋼品以鍍鋅類為主，廣泛應用於電腦、家電、伺服器及傢俱等終端產品。今年不僅再取得「鍍鋅RC30、RC90」2張UL 2809證書，所開發的「條線RC60」、「熱軋RC20、RC30」、「冷軋RC20、RC60、RC90」、「電磁鋼RC30」等再生料鋼品也成功通過UL 2809認證，可進一步應用於建築螺栓、自行車零組件、汽車鈑金及電動車馬達等產品，展現中鋼在多元應用市場的競爭優勢。

為掌握低碳鋼材市場，中鋼攜手中龍開發「電爐添加鐵水直送鋼胚鑄機」創新製程，在電爐內充分利用廢鋼與鐵水冶金優勢，冶煉出媲美高爐水準的高品級鋼材，並於今年啟動「全廢鋼」製程開發。經研發團隊鍥而不捨努力，「鍍鋅RC90」產品成功問世，成為鋼材再生料含量占比的新指標。

目前中鋼高再生料鋼品已涵蓋熱軋、冷軋、鍍鋅、條線及電磁鋼等多種鋼材，並取得14張UL 2809證書，從RC12至RC90皆有產品線，滿足電腦、家電、汽車鈑金、電動車馬達等多元需求，持續推動台灣鋼鐵產業邁向綠色低碳轉型。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財