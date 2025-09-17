中鋼再生料鋼品接單創高 鍍鋅RC90全廢鋼製程新里程碑

中鋼再生料鋼品接單創高。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵龍頭中鋼（2002）順應全球減碳趨勢，擴大再生料鋼品布局，再生料鋼品已涵蓋熱軋、冷軋、鍍鋅、條線及電磁鋼等多種鋼材，累計取得14張UL 2809證書。受惠歐盟CBAM政策及國際大廠推動高再生比採購，今年截至9月再生料鋼品接單量已達5.7萬公噸，不僅超越去年全年度，更創歷史新高，年增幅達62%。

中鋼自2021年起陸續推出5項高再生料鋼品，接單量也逐年成長，從2022年約1萬公噸、2023年約2.6萬公噸至2024年約4.8萬公噸，今年截至9月的統計接單量已達5.7萬公噸、年增62%，顯示再生料鋼品的市場需求持續增加。

中鋼說明，RC代表再生料含量，例如RC60鋼材即內含60%的再生料；2021年至2024年主要推出的高再生料鋼品以鍍鋅類為主，廣泛應用於電腦、家電、伺服器及傢俱等終端產品。今年不僅再取得「鍍鋅RC30、RC90」2張UL 2809證書，所開發的「條線RC60」、「熱軋RC20、RC30」、「冷軋RC20、RC60、RC90」、「電磁鋼RC30」等再生料鋼品也成功通過UL 2809認證，可進一步應用於建築螺栓、自行車零組件、汽車鈑金及電動車馬達等產品，展現中鋼在多元應用市場的競爭優勢。

為掌握低碳鋼材市場，中鋼攜手中龍開發「電爐添加鐵水直送鋼胚鑄機」創新製程，在電爐內充分利用廢鋼與鐵水冶金優勢，冶煉出媲美高爐水準的高品級鋼材，並於今年啟動「全廢鋼」製程開發。經研發團隊鍥而不捨努力，「鍍鋅RC90」產品成功問世，成為鋼材再生料含量占比的新指標。

目前中鋼高再生料鋼品已涵蓋熱軋、冷軋、鍍鋅、條線及電磁鋼等多種鋼材，並取得14張UL 2809證書，從RC12至RC90皆有產品線，滿足電腦、家電、汽車鈑金、電動車馬達等多元需求，持續推動台灣鋼鐵產業邁向綠色低碳轉型。

