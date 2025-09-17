晴時多雲

台灣人均GDP超車韓國 歸功護國神山和它

2025/09/17 17:19

國家發展委員會主任委員葉俊顯17日表示，台灣2025年人均國內生產毛額（GDP）預測領先韓國，得益於台積電的成功，以及人工智慧應用的蓬勃發展。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國家發展委員會主任委員葉俊顯17日表示，台灣2025年人均國內生產毛額（GDP）預測領先韓國，得益於台積電的成功，以及人工智慧應用的蓬勃發展。

此前，《韓國經濟日報》引述台北和首爾相關機構的預測，預計2025年台灣人均GDP將超過韓國，為22年來首次。今年台灣人均GDP將達3萬8066美元，而韓國為3萬7430美元。

葉俊顯在接受記者採訪時表示，他幾年前就預見了這種趨勢，因為台灣有很大潛力實現人均GDP超過韓國。

葉俊顯表示，台積電在與韓國的競爭中發揮了關鍵作用，因為這家晶片代工企業鞏固了其在全球純代工業務中的領先地位，預計這一領先地位至少在未來5到10年內仍將持續下去。

台北顧問公司集邦諮詢（TrendForce Corp.）在最近的報告中表示，受人工智慧領域快速成長的推動，台積電今年第2季全球市佔率從第1季的67.6%升至創紀錄的70.2%。

