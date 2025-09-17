2025菲律賓台灣形象展 結合ICT實力助遠距醫療

2025菲律賓台灣形象展今在馬尼拉開幕。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／馬尼拉報導〕菲律賓是千島之國，偏鄉就醫不易，為提升偏鄉醫療覆蓋率，遠距醫療是菲律賓發展醫療產業的重要趨勢。今年台灣形象展在睽違6年後重返菲律賓，聚焦亮點之一就是遠距醫療與智慧醫療。外貿協會董事長黃志芳指出，台灣醫療水準在菲律賓已有口碑、備受重視，而醫療與資通訊都是台灣強項，兩者結合正好對應到菲律賓對遠距醫療的需求。

鎖定菲律賓1.1億人口的龐大內需市場，「2025菲律賓台灣形象展」在睽違6年後今天在馬尼拉SMX會議中心開幕，也是台灣形象展自2017年首度開展後第3度在菲律賓登場，今年聚焦5大主軸，綠色永續、農漁科技、智慧科技、大健康產業及智慧生活，共有145家台灣廠商參展。

請繼續往下閱讀...

智慧醫療方面，展區設置「台灣健康產業形象館」，展現台灣前瞻與特色醫療、遠距醫療、AI診斷輔助、先進醫材等，專科醫療服務部分，林口長庚就泌尿科、婦產科、腫瘤放射科（質子放射）、肝臟移植等技術進行交流，大林慈濟展示關節鏡軟骨再生手術等。醫材部分，艾克斯公司提供模擬各種傷口型態的矽膠穿戴裝置，可用於警消醫護的急救訓練。

外貿協會董事長黃志芳受訪表示，為數龐大的菲律賓移工在台灣家庭與產業工作服務，對台灣先進的醫療水準是親身體驗，回到菲律賓家鄉口耳相傳，建立起台灣醫療的良好口碑。今年台灣形象展是時隔6年後重返菲律賓，上次分別是2017年與2019年，當時參展醫療機構就發現台灣醫療衛生在菲律賓備受重視，帶回豐碩收穫，今年參展的知名醫療院所就有6家，包括林口長庚醫院、萬芳醫院、新光醫院等。

黃志芳指出，智慧醫療絕對是菲律賓台灣形象展一大亮點，菲律賓是千島之國，遠距醫療就是重要的課題，而這正是台灣強項，醫療結合ICT資通訊，提出智慧醫療的解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法