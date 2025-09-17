晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

賈永婕：台北101國慶亮點 高空煙火+500架無人機

2025/09/17 17:13

台北101董事長賈永婕上任屆滿周年，賈永婕今天透露，今年台北101國慶煙火將以「Gen Taiwan」台灣世代為主題，除了高空煙火外，更將首次在台北市政府的區塊出動500架無人機表演。（記者楊雅民攝）台北101董事長賈永婕上任屆滿周年，賈永婕今天透露，今年台北101國慶煙火將以「Gen Taiwan」台灣世代為主題，除了高空煙火外，更將首次在台北市政府的區塊出動500架無人機表演。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101董事長賈永婕上任屆滿周年，賈永婕今天透露，今年台北101國慶煙火將以「Gen Taiwan」台灣世代為主題，除了高空煙火外，更將首次在台北市政府的區塊出動500架無人機表演，直言這不是一件容易的事，需疏通很多關卡，「還好有心臟和我一樣大的團隊」。

賈永婕指出，去年國慶日首度施放煙火，成效非常好，帶來不少人流與商機，今年則加入無人機表演，由於無人機表演非常吃天氣，風速不能太強。

因應天氣變化，台北101也規劃了A、B方案，A方案是高空煙火4分鐘+無人機表演；B方案是無人機無法表演，高空煙火長達4.5分鐘，預計將花費千萬元以上的預算。

賈永婕表示，很開心可以加入台北101的團隊，過去一年也非常努力，也很願意把自己能分享的資源都分享給台北101，與團隊的工作雖然充滿挑戰，也有些磨合期，但隨後的並肩作戰也非常愉快。

她指出，接任台北101董事長1年來，每一天無時無刻都在學習，每天面對不同的數字壓力，透露每天晚上9點40分，都會收到總經理朱麗文傳來的兩個數字。

一個是商場業績，一個是觀景台人流，星期一剛開完經營管理會議，台北101今年所有數字突破預期，「這不是簡單容易的事情」，會持續努力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財