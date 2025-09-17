賈永婕：台北101國慶亮點 高空煙火+500架無人機

台北101董事長賈永婕上任屆滿周年，賈永婕今天透露，今年台北101國慶煙火將以「Gen Taiwan」台灣世代為主題，除了高空煙火外，更將首次在台北市政府的區塊出動500架無人機表演。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101董事長賈永婕上任屆滿周年，賈永婕今天透露，今年台北101國慶煙火將以「Gen Taiwan」台灣世代為主題，除了高空煙火外，更將首次在台北市政府的區塊出動500架無人機表演，直言這不是一件容易的事，需疏通很多關卡，「還好有心臟和我一樣大的團隊」。

賈永婕指出，去年國慶日首度施放煙火，成效非常好，帶來不少人流與商機，今年則加入無人機表演，由於無人機表演非常吃天氣，風速不能太強。

因應天氣變化，台北101也規劃了A、B方案，A方案是高空煙火4分鐘+無人機表演；B方案是無人機無法表演，高空煙火長達4.5分鐘，預計將花費千萬元以上的預算。

賈永婕表示，很開心可以加入台北101的團隊，過去一年也非常努力，也很願意把自己能分享的資源都分享給台北101，與團隊的工作雖然充滿挑戰，也有些磨合期，但隨後的並肩作戰也非常愉快。

她指出，接任台北101董事長1年來，每一天無時無刻都在學習，每天面對不同的數字壓力，透露每天晚上9點40分，都會收到總經理朱麗文傳來的兩個數字。

一個是商場業績，一個是觀景台人流，星期一剛開完經營管理會議，台北101今年所有數字突破預期，「這不是簡單容易的事情」，會持續努力。

