中科院火力加持 雷虎秀武裝無人車、攻擊無人直升機

雷虎的雷射導引無人攻擊直升機。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎科技（8033）今日宣布，將與中科院在航太國防展上展示武裝無人車（UGV）及攻擊無人直升機，示範軍民融合的卓越成果，為我國國防戰力注入新動能。

這是雷虎繼昨（16）日公開將與中科院合作展示反裝甲FPV自殺無人機及二款武裝無人船後的再次聯手。

雷虎說，此次展出的雷射導引無人攻擊直升機，整合雷虎科技T-400無人直升機平台，與中科院先進雷射導引火箭彈及雷射標定光電酬載。此系統具備空中對地面偵蒐、辨識、標定及精準打擊能力，可為地面與空中部隊提供即時、準確的火力支援，展現高度機動性與作戰效率，為未來戰場提供關鍵戰力。

在蜂群攻擊無人車（UGV）方面，雷虎指出，「Tiger Road」無人車搭載中科院巡飛彈及六管發射系統，成為本次展覽的另一亮點。此地面機動平台能迅速釋放六枚巡飛彈，執行精準攻擊任務，展現蜂群協同作戰的強大潛力。其靈活的機動性與多目標打擊能力，將為地面部隊提供全新的戰術優勢。

雷虎科技表示，透過與中科院的緊密合作，雷虎成熟的無人載具製造技術與中科院在軍工領域的核心優勢結合，將大幅提升載具的戰場功效，預期將可加速我國無人載具戰力的部署與應用。

