中國邀請川普國是訪問 採購這兩產品成關鍵

2025/09/17 16:22

今年前7月，中國僅採購少量的美國大豆。（法新社資料照）今年前7月，中國僅採購少量的美國大豆。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕《南華早報》17日報導，消息人士透露，中國本月第一週已正式向美國總統川普提出國是訪問邀請，雙方相關協商已進入「最後階段」，而川普成行與否或許將取決於波音、大豆等美國產品的採購協議上。

兩名知情者說，相關談判已取得「重大進展」，雙方正敲定最後細節；當中一人表示，「還有一些小問題未完成，但主要的障礙已排除，事情逐漸成形」，他補充，「待商榷的或許包括採購美國產品的新協議，波音客機非常可能在名單上」。

報導說，美方一直敦促北京購買美國產品，作為川普中國行期間可以宣佈的重要成果。

波音公司據信已與中國進行談判，將對其出售500架商用客機。如果該協議達成，將是川普上一任期以來，中國首次大規模購買波音客機。

中國採購美國大豆也是美國的重要議程。中國海關數據顯示，2024年中國進口大豆中，約20%來自美國，從2016年的41%大幅下滑。今年前7月，中國向巴西採購4230萬公噸大豆，但僅向美國採購1660萬公噸大豆。

消息人士指出，本月第一週中國向川普正式發出國是訪問邀請，這通常表示國是訪問「基本確定」，相關計畫已進入「非常深入的階段」。

一名知情者說，「正式邀請就像是百米賽跑鳴槍起跑，而終點在望；雙方都有強烈的政治意願讓此事發生，雙方都希望將這一重大外交活動向各自國人展現為國家重大勝利」。

另一消息人士稱，除了訪問北京，中國也向川普提議搭乘中國高鐵前往第2座城市，最有可能是上海。

知情者說，川普訪中之行可能安排在亞太經濟合作組織（APEC）峰會前後，該會議於10月31日至11月1日在南韓舉行。川普的中國行將為明年習近平的訪美打開大門。

