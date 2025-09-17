晴時多雲

瑞銀台灣企業論壇登場 看好台灣科技業明年獲利有望上修

2025/09/17 16:05

瑞銀證券投資團隊表示，隨著輝達GB300伺服器順利放量，下一代產品如期接棒，企業AI投資回報佳，台灣科技股明年獲利有望再上修。（記者卓怡君攝）瑞銀證券投資團隊表示，隨著輝達GB300伺服器順利放量，下一代產品如期接棒，企業AI投資回報佳，台灣科技股明年獲利有望再上修。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕2025瑞銀證券台灣企業論壇（UBS Taiwan Summit）登場，今年參與人數再創新高，市場關心焦點圍繞在關稅、降息、AI（人工智慧）產業前景等議題，瑞銀證券投資團隊表示，目前台股科技股估值約18-19倍，高於過去一般平均的15倍，目前台股不算便宜，但估值也不算太高，隨著輝達GB300伺服器順利放量，若下一代產品如期接棒，企業AI投資回報佳，台灣科技股明年獲利有望再上修，明年台灣科技股（不含記憶體）營收有望年增17%，加上美國聯準會9月啟動降息，台灣央行明年有望跟進降息，對於台股將有正面帶動效益。

瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪 （Randy Abrams ） 表示，輝達GB300今年逐步放量，出貨有望超越GB200系列，隨著AI伺服器放量，帶動電源、散熱、載板相關供應鏈同步成長，預估今年全年輝達AI伺服器機櫃出貨可達2.5至3萬櫃，明年將再翻倍，上看5至10萬櫃，但需留意地緣政治風險，以及關稅是否有意外發展。

瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞表示，看好AI產業成長趨勢，半導體處於上升週期，AI GPU與ASIC動能持續向上，雖然市場不斷出現AI泡沫化的疑慮，AI重要指標就是CSP（雲端服務提供商）的資本支出，以及晶圓龍頭的產能利用率，晶圓龍頭廠產能利用率持續位在高檔，2奈米、CoWoS將帶動先進封裝投資週期，矽光子、CPO題材也值得留意。

