中鋼再生料鋼品接單量，突破歷年新高。（中鋼提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕中鋼公司今天發出新聞稿強調，中鋼不僅是全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業，高再生料鋼品接單量從2022年約1萬公噸、2023年約2.6萬公噸至2024年約4.8萬公噸，今年截至9月已達5.7萬公噸，不僅超越去年一整年，突破歷年新高，與去年同期相比，成長幅度達62%，顯示再生料鋼品的市場需求持續增加。

中鋼表示，因應全球減碳趨勢與符合國際大廠相繼要求供應商再生材鋼材需求，於2021年至2024年陸續開發「熱軋RC12」、「冷軋RC12」、「鍍鋅RC12、RC20、RC60」等產品，並通過取得5張UL 2809證書，其中RC代表再生料含量，例如RC60鋼材即內含60%的再生料。

中鋼強調，再生料鋼品不僅接單量逐年增加，也持續超前佈署，將再生料鋼品的供應範圍擴大涵蓋條線、熱軋、冷軋、鍍鋅及電磁鋼等鋼種，並再取得9張UL2809證書，以創造差異化競爭優勢，搶占低碳鋼材新商機。

