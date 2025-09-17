晴時多雲

央行利率預估連6凍！聚焦房市管制與台幣升值

2025/09/17 15:26

央行利率預估連6凍！市場聚焦房市管制與新台幣升值議題（記者陳梅英攝）央行利率預估連6凍！市場聚焦房市管制與新台幣升值議題（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美就業市場惡化，加上聯準會「鴿派」勢力大增，市場預期聯準會本週將重啟降息，降息速度也可能加快；但台灣經濟基本面穩健，通膨緩降，央行利率維持不變、「連6凍」機率高，市場焦點落在若Fed加速降息央行如何因應新台幣升值走勢，以及房市管制在鬆與緊之間如何拿捏。

今年以來全球經濟籠罩在美國對等關稅上路的不確定下，不過台灣經濟表現傲人，根據主計總處最新數字，今年第二季台灣經濟成長率高達8.01%、上半年有6.75%，遠超過央行第二季理監事會議後預估的5.48%，即使下半年預測值維持不變，央行此次理監事會議勢必得上修今年經濟成長率。

國銀主管表示，台灣經濟穩健，且已連續4個月通膨率低於2%警戒線，央行沒有降息壓力，而台美關稅尚未明瞭，房市處於調整期，央行也沒有必要升息，政策利率維持2%已經是市場共識。

至於有建商拋出建言希望央行調降銀行存準率釋出資金紓解房貸荒並檢討房市管制措施，各界看法不一。

某國銀主管認為，央行近期發行364天與2年期定存單利率持續下探，代表銀行手上資金充裕，且金融業隔拆利率已經很長一段時間維持在0.82％至0.824％之間，反應金融機構間的短期資金供求情況平穩。

該主管也表示，金管會已經將新青安排除在銀行法規範的不動產30％限額，國銀龍頭台銀也放寬收支比等條件，央行不動產集中度管制並給予解釋彈性，對於紓解房貸荒有一定幫助，在台股股價頻創新高，市場資金充沛環境下，若央行房市信用管制太早解禁，恐讓先前七波信用管制措施成效瞬間化為烏有。

新台幣匯率議題則是央行最大挑戰，匯銀人士指出，上半年央行為阻升新台幣，買匯金額大增，從外匯存底半年增加逾200億美元，已可見端倪，近期因市場對於Fed降息預期升溫，美元需求減弱，新台幣匯價睽違一個月再度升破3字頭，若Fed降息加速、美元進一步走低，央行匯率政策如何在出口廠商希望維穩新台幣的期待與避免被美國列入匯率操縱國取得平衡，也將是外界關注焦點。

