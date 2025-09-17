晴時多雲

金價飆高反成陷阱 ! 中國驚爆深圳黃金商「私盤對賭」大爆雷

2025/09/17 15:58

中國深圳水貝黃金料商再傳「暴雷」，涉及金額高達數千萬至數億人民幣。（歐新資料照）中國深圳水貝黃金料商再傳「暴雷」，涉及金額高達數千萬至數億人民幣。（歐新資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價持續高檔創新高，本應讓黃金交易商大賺順風財，中國黃金市場卻傳出大爆雷，位於深圳水貝的君豪、粵寶鑫等公司相繼關門查封，傳所涉資金規模從數千萬元到數億元人民幣不等。消息一出，瞬間在「水貝黃金圈」激起波瀾，但對不少資深從業者而言，並未感到意外，而是潛藏已久的風險終於引爆。

據中媒《經濟觀察家》記者走訪後發現，爆雷根源是一種在水貝存在多年、並遊走在監管之外的交易模式「私盤對賭」。

多位業內人士指出，這並不是簡單的「賣黃金」，而是一場「賭金價」遊戲。簡單來說，有人押漲、有人押跌，在這場遊戲中，被稱為「料商」的中間商，表面上扮演的並非貿易商，但實際上卻是「莊家」。

傳統上，料商在黃金產業鏈中扮演中介角色，連接上游煉廠與下游加工廠、櫃檯。但業內人士指出，「依規定，所有回收的黃金舊料，最終都應流回場內」。例如，賣給精煉廠後，再由精煉廠進入上海黃金交易所的系統，但實際上，是很多回收上來的舊料，經過提煉純度後，就直接在場外流通了。因此，一個圍繞著「回收料」的灰色生態由此形成。

分析師指出，這起暴雷事件的核心，就是金價飆升下的「槓桿陷阱」。

截至2025年9月16日，上海黃金交易所的黃金T+D價格最高已觸及838.79元人民幣（以下同）/克。對於先前在780元/克接單的料商而言，現在交付1克黃金就意味著要虧近60元，如果訂單規模是10公斤，單筆虧損便高達60萬元。

業內人士指出，多年來水貝有一套固定的訂金模式，無論訂單金額大小，訂金都固定為2萬元。當金價每克300元時，槓桿尚可控制，如今金價已超過800元，訂單對應價值倍增，槓桿效應也被急劇放大。這意味著，只要金價小幅波動，就足以讓保證金虧穿，資金鏈瞬間斷裂。

隨著金價持續上漲，料商終於無法承受巨額虧損而資金斷裂。據悉，君豪公司老闆已選擇主動向警方自首，而粵寶鑫法人代表談廣則至今下落不明，其受害者高達458人，顯示受波及的投資人與上下游廠商規模龐大。

分析師指出，這場賭局的潰敗，將衝擊中國黃金產業鏈震盪，對於黃金加工、零售業者而言，原料斷供與應收帳款收不回，正引發一連串連鎖反應。業內人士則警告，這次事件只是冰山一角，隨著金價長期處於高位，更多隱藏在場外的「私盤對賭」可能還會陸續爆雷，中國黃金產業恐面臨更深層的洗牌與監管風暴。

