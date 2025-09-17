縣市合併後最慘 高雄第3季土地脫標金額只占總額2.75％

高雄市地政局第三季開發區土地標售，現場有不少空位。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕房地產景氣低迷，高雄市地政局今（17日）舉行第三季開發區土地標售，只有兩筆「小地」有人投標，大面積、高總價土地乏人問津，脫標金額僅3354萬元，只占標售總底價12.21億元的2.75％，創下高雄縣市合併之後，標售土地最差紀錄。

高雄市地政局今天上午進行114年度第三季開發區土地標售，共推出5標5筆建地，合計總底價12.21億元，結果只收到2封投標封，共標脫2標2筆土地，總標售金額3355萬餘元，但標脫率達到40%。

請繼續往下閱讀...

雖然脫標率有40％，但只有位於100期重劃區的41坪住三土地，及高雄大學區段徵收區的25坪畸零地脫標，占此次土地標售總底價12.21億元的比例，只有2.75％，其餘3標都乏人問津，創下高雄縣市合併之後，標售土地最慘紀錄。

對此，地政局表示，此次僅標脫2標2筆小面積土地，較受矚目的第89期重劃區、高雄大學區段徵收區兩筆大面積、高總價土地，皆無人參與投標，主要是因為房巿景氣持續呈現趨緩態勢，致投標人觀望心態濃厚。

地政局強調，標售開發區土地，是為回收開發成本及作為新開發區投資資本，若有盈餘，則可支援巿政建設，作為闢建公共設施之用。

