谷月涵：Fed若宣布降息短線股市恐大跌！台積電可以一直投資

台灣先生谷月涵。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股近來不斷創高，但市場擔心美國聯準會降息後將利多出盡，針對台股後市走勢，台灣先生谷月涵今日表示，台股與美股雖已過熱，超過歷史穩定位置，未來應該還是會向上，現在需要看美國聯準會（Fed）的貨幣政策，但他擔心Fed一旦宣布降息，股市短線恐會大跌，因為近期股市已經過熱，宣布降息後，反而會引發獲利了結，股市需要再整理，他透露，他不會投資輝達，但是台積電（2330）可以一直投資。

至於AI（人工智慧）是否泡沫化？谷月涵表示，AI早晚會泡沫化，但不是現在，新的科技都有這個過程，先前網際網路也曾因泡沫化引發那斯達克指數大跌，但網際網路是重要的基礎，科技需要一直投資，等到沒有投資回報率時就會停止再投資，就會有泡沫發生，現在還不到AI出現泡沫化的時間點，明年比較令人擔心。

谷月涵直言，他不會投資輝達，現在「誰沒有投它（輝達）」，大家都被逼著投資它，他個人看好能源、小型模組化反應爐（SMR）、燃料電池（Bloom Energy）以及量子電腦，以上皆是與AI相關的產業，最近才被發現，反而具有投資潛力。

