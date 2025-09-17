月存1.68萬79歲婦笑說「沒事的」！兒偷看存摺崩潰了。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕父母說「沒事」的時候，很容易讓人安心，然而，在笑容背後，卻隱藏了不為人知的艱辛，月退俸15萬日圓（約新台幣3萬元）的1名日本79歲婦人俊子（化名），平時總笑著對兒子說，「沒事，不用擔心」，兒子也為此感到安心，然而有一天，無意間聽到母親聊到補助金，於是偷偷看了存摺，發現她每月都會從月退俸存下8萬日圓（約新台幣1.68萬元），僅以7萬日圓（約新台幣1.4萬元）勉強維持生計，就是為了不增加兒子經濟負擔，在得知此真相後，他既愧疚、又無助於母親，崩潰大哭。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，50歲的田中健一（化名）在東京1家工廠工作，自從３年前父親過世後，他每個月都會去探望獨自生活的母親，由於母親年紀已大，健一很擔心她1個人住，不過，每當他回家探望母親，她總是笑著說：「不用擔心，一切都不會改變。」 並在餐桌上擺滿家常菜迎接他。

這種「一切如常」的景象，給了他安全感，然而，在閒聊中，他開始察覺到一些細微的變化。某個假日，健一問：「你最近有做針線活嗎？」俊子笑著指著一些破舊的工具說：「我的視力越來越差了，材料又貴。現在，我只能用舊布縫補東西了。」

此外，健一發現母親和老朋友們在一起的時間越來越少，於是提議：「不如和XX他們一起出去吃飯吧？」俊子含糊地解釋道：「他們邀請我們一起去坐公車，但我拒絕了，因為我覺得太累了。」健一對俊子的回答感到有些不安。

後來，他隱約聽到俊子和鄰居聊天的聲音，這才回過神來。他們正在談論之前提到的「補助金」。 母親說，「１次性的資助完全沒意義，」「如果我再有2萬日圓（約新台幣4000元）左右，我的生活就會更好。」

聽到這些話，健一開始懷疑母親並非因為「累」或「老了」而放棄，而是因為缺錢而陷入經濟困境。他心生愧疚，偷偷看了一眼放在梳妝台裡的存摺，「我媽說她每個月能拿到15萬日圓（約新台幣3萬元）左右的養老金，所以還好，但到了養老金發放日，她會存入大約16萬日圓（約新台幣3.2萬元），這是兩個月，也就是每個月8萬日圓，她就是這樣勉強維持生計的。」

根據厚生勞動省《2024年國民生活狀況基本調查》，25.2%的老年家庭表示他們「極度難以維持生計」。

儘管經濟拮据，父母仍很難向子女尋求協助，這可能是因為父母不想給子女添麻煩或擔心，以及出於自尊心，他們不願為如此瑣碎的事情抱怨。而孩子往往樂觀向上，認為「只要父母說可以，就一定可以」。這可能導致他們忽視求救訊號。

健一認為，靠退休金過活的老人的生活比在職世代輕鬆，然而，當得知他們一邊節衣縮食，一邊還笑著安慰兒子時，他既愧疚於母親，又無助於母親，止不住地哭泣。他知道，即使他直接對母親說：“你經濟拮据了，對吧？”，母親也不會點頭。他說，他一直在思考各種巧妙地支持母親的方法。

