美國關稅衝擊放無薪假 勞發署雲嘉南分署輔導申請2補助

〔記者楊金城／台南報導〕勞動部為因應美國對等關稅衝擊而協議減班休息（無薪假）的勞工及企業，啟動強化版「僱用安定措施」，補助9大製造業的勞工薪資差額提高至7成，另為推出「勞工再充電」計畫，參加勞工除可請領訓練津貼，還能併領「僱用安定措施」之薪資補貼，支持勞工、企業共度難關。

勞發署雲嘉南分署今天（17日）指出，強化版「僱用安定措施」適用食品及飼品、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及零件以及其他運輸工具及其零件等9大行業，施行期間追溯至8月1日至明年1月31日，經勞雇雙方協商同意減班休息，並向當地勞工主管機關通報，且實際減班達30日以上，即可申請薪資差額7成的補助，每人每月最高可領12100元、最長補助6個月、最高可達72600元。

雲嘉南分署說，「勞工再充電」計畫則除補助雇主自行辦理訓練課程，減班休息勞工也可自行申請參加職訓課程提升職能，每人每月最高可領17210元，另因考量部分薪資偏低勞工實施減班休息後差額甚小，投保級距於30300元以下勞工，受訓後亦可領最高2280元的訓練津貼，訓練津貼及僱用安定之薪資補貼可合併請領，申請補助總額合計不得高於減班休息前後之薪資差額，補貼勞工因停工所造成的生計壓力。

雲嘉南分署指出，雲嘉南各地就業中心接獲減班休息通報後，將立即啟動關懷與輔導服務，協助確認行業別資格、並有專人輔導勞工或企業進行送件申請，採速審速撥方式協助勞工穩定生計。

