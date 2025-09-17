1千份預售交屋驗屋報告 外觀瑕疵出現率百分百

1千份驗屋報告中，發現外觀瑕疵出現比率高達100%。（好日子科技驗屋提供）

〔記者徐義平／台北報導〕史上最大交屋潮衝擊，除引發「房貸荒」，也帶來驗屋需求的龐大商機，根據驗屋公司彙整1千份驗屋報告，發現外觀瑕疵出現比率高達100%，第2高則是結構空心、約92%，再來就是滲漏水情形、占比約25%，也就是每4份就有1份。

好日子科技驗屋營運長周昱存指出，房子是許多民眾一輩子買過最高價的資產，而購買預售屋的民眾，往往要等到交屋時才能一窺房屋全貌，其中像是油漆不平整、工程髒污、撞刮傷等外觀瑕疵雖然顯而易見，但卻是最容易修復，反觀功能瑕疵，像是滲漏水、電路不良，甚至是結構問題才最令人頭痛，且一般屋主根本無從分辨。

而根據內政部發布，房屋交易前5大糾紛項目，依序為漏水、施工瑕疵、交屋延遲、終止契約以及隱瞞重要資訊，周昱存指出，對於預售屋交屋來說，漏水與施工瑕疵是較容易在交屋後引發爭議。

周昱存表示，預售屋交屋後，真正影響居住安全與長期生活品質的是那些「看不到」的功能性缺陷，因此，驗屋檢測分類建議涵蓋功能、法規、設計與外觀等項目，尤其肉眼無法辨識的結構、滲漏水或電路不良等屋主難以自行以肉眼確認的問題，仍需要專業儀器檢測影像、數據，才更能客觀、精準地反映屋況。

