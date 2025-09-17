焦點股》瀚宇博：今日開始買回2000張庫藏股 挑戰漲停

瀚宇博董事長焦佑衡。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠瀚宇博（5469）昨日召開董事會決議買回公司庫藏股，瀚宇博表示，為了轉讓股份予員工，決定自今日起至11月14日買回2000張庫藏股，買回區間價格為75至88元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。在實施庫藏股激勵下，瀚宇博今日股價跳空開高，成交量大增，早盤一度逼近漲停。

截至9:10分左右，瀚宇博股價大漲8.3%，暫報86.1元，成交量逾5000張，已超越昨日全天成交量3576張。

瀚宇博指出，部分消費性電子應用產品因關稅戰提前於上半年拉貨，AI（人工智慧）應用持續增加，需求暢旺，也期待Windows換機潮，目前台灣觀音廠積極擴充高階產品產能，提高AI伺服器、網通產品比重，繼續去瓶頸，增加產能，至於中國江陰廠則持續提升技術能力，瞄準VGA、算力卡產品，提高伺服器比重，HDI板進行去瓶頸化，增加產能，近來AI PC、手機、遊戲機採用HDI板，也有利後市表現。

