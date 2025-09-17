晴時多雲

美科克蘭「這款酒」會自爆 ! Costco發警告信 : 立即丟棄、勿退回

2025/09/17 09:37

科克蘭1款氣泡酒存在「玻璃爆裂」的風險，Costco緊急通知顧客需丟棄。（美聯）科克蘭1款氣泡酒存在「玻璃爆裂」的風險，Costco緊急通知顧客需丟棄。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國好市多（Costco）近日發出安全警告，宣布召回旗下Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene氣泡酒，原因是部分瓶身有可能在未開封狀態下突然碎裂，恐造成消費者受傷。

據報導，好市多敦促在美國中西部12個州購買了該產品的顧客立即安全棄置，切勿退回門店。

綜合外媒報導，這項警訊主要針對2025年4月25日至8月26日期間，在愛荷華、伊利諾州、印第安納州、肯塔基州、密西根、明尼蘇達、密蘇裡、北達科塔、內布拉斯加州、俄亥俄、南達科塔與威斯康辛等11個中西部州購買該氣泡酒的會員，這產品存在「玻璃爆裂」的風險。

根據好市多發給會員的通知信，消費者若持有未開封的氣泡酒，請勿嘗試打開，務必立即處理丟棄，以避免玻璃爆裂帶來的危險。官方建議，應先用紙巾包好瓶身，再裝入塑膠袋密封，最後丟入垃圾桶。值得注意的是，這次召回不接受瓶身退回至賣場，會員可憑警示信至門市申請全額退款。

據報導，好市多這次警示僅限商品編號1879870的氣泡酒，至於受影響的瓶數則並未進一步公佈，目前尚不清楚台灣好市多是否有販賣該產品，但台灣官網上無販賣同款酒類。

