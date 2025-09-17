晴時多雲

美國鞋價全面上漲 ! 關稅成本膨脹66％ 「這款鞋」將漲最快

2025/09/17 09:24

美國鞋業公司警告，為了因應關稅成本上漲，鞋價將會上漲。（法新社）美國鞋業公司警告，為了因應關稅成本上漲，鞋價將會上漲。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國鞋類業者警告，隨著先前為規避川普關稅而提前進口的庫存，現今已逐漸消化完畢，鞋價將迎來新一輪漲勢。《華爾街日報》報導，女性鞋款更受時尚潮流驅動，這讓業者難以提前囤貨，預計未來價格將上漲得更快。

對此，美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）執行長普里斯特（Matt Priest）指出，協會約500家會員往年約支付約30億美元（約新台幣902.3億元）關稅，今年可能膨脹至50億美元（約新台幣1503.3億元），增幅近67%。在庫存去化近尾聲，業者已開始將最新進口貨物所需支付的高額關稅轉嫁給消費者。

據報導，許多美國公司在川普政府新關稅生效前囤積了額外的庫存，以對沖成本上漲。但幾個月後的今天，這些庫存開始減少，導致企業必須為新進口商品繳納高達50%甚至更高的高額關稅。

根據美國勞工部數據顯示，今年8月美國整體消費者物價年增2.9%，是今年以來最大漲幅。其中，鞋類價格年漲幅為1.4%，當中的女鞋價格上漲達2.8%。

聖路易鞋類公司Footwear Unlimited總裁穆尼表示，「2.8%只是冰山一角」，預計未來價格將上漲得更快。

據報導，聖路易今年在中國、墨西哥、印度和印尼等國家生產鞋類，同類商品的成本平均上漲了15%到20%。穆尼指出，儘管目前已與工廠分攤這部分的成本，但批發價已平均上調5%至10%，以應對關稅壓力。

《華爾街日報》指出，目前鞋類公司正在等待川普關稅合法性的訴訟結果。川普政府已請求最高法院迅速審理對下級法院裁定的上訴，此前下級法院裁定大量關稅無效，但在案件審理期間，這些關稅仍繼續執行。

同時，進口商已經開始聯繫貨運專家和貿易律師，諮詢是否以及何時能拿回已支付的關稅退款。對此，普里斯特說，協會正密切關注該案件，並與會員探討可能的結果。

