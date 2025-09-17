美國考慮以國安為由 擴大對汽車零件徵關稅

美國商務部考慮以國家安全為由，對更多進口汽車零件徵收關稅。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部週二（16日）表示，將在未來幾週內，考慮業界所提出以國家安全為由，對更多進口汽車零件徵收關稅的請求。

《路透》報導，川普在今年5月對價值超過4600億美元（約新台幣13.82兆元）的進口汽車、汽車零件徵收25％關稅，但在這之後華府陸續與一些國家達成協議，調降這些關稅。美國商務部週一（15日）表示，國內汽車、汽車零件製造商或是任何產業協會都可以要求對可能影響國家安全的其他零件徵收關稅。

商務部指出，汽車產業正處於各種技術的快速發展階段，包括替代推進系統、自動駕駛能力和其他先進技術領域。並補充，汽車產業需要「發現對國防應用具有重要意義新興汽車產品的機會」。

美國商務部上（8）月宣佈，將對400多種產品調高鋼鐵和鋁關稅，其中包含眾多汽車零件。這些產品的年進口額達2400億美元（約新台幣7.21兆元），包括汽車所需的排氣系統、電工鋼和公車零件。

商會以及代表美國、外國汽車製造商和零件公司在內的多個團體呼籲美國商務部消除「進一步不可預測的擴張」，這些團體在信中表示，最近關稅的擴張是在沒有充分通知的情況下所實施，給美國企業帶來龐大的意外成本、複雜性和不確定性。

