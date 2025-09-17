晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國考慮以國安為由 擴大對汽車零件徵關稅

2025/09/17 09:56

美國商務部考慮以國家安全為由，對更多進口汽車零件徵收關稅。（法新社資料照）美國商務部考慮以國家安全為由，對更多進口汽車零件徵收關稅。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部週二（16日）表示，將在未來幾週內，考慮業界所提出以國家安全為由，對更多進口汽車零件徵收關稅的請求。

《路透》報導，川普在今年5月對價值超過4600億美元（約新台幣13.82兆元）的進口汽車、汽車零件徵收25％關稅，但在這之後華府陸續與一些國家達成協議，調降這些關稅。美國商務部週一（15日）表示，國內汽車、汽車零件製造商或是任何產業協會都可以要求對可能影響國家安全的其他零件徵收關稅。

商務部指出，汽車產業正處於各種技術的快速發展階段，包括替代推進系統、自動駕駛能力和其他先進技術領域。並補充，汽車產業需要「發現對國防應用具有重要意義新興汽車產品的機會」。

美國商務部上（8）月宣佈，將對400多種產品調高鋼鐵和鋁關稅，其中包含眾多汽車零件。這些產品的年進口額達2400億美元（約新台幣7.21兆元），包括汽車所需的排氣系統、電工鋼和公車零件。

商會以及代表美國、外國汽車製造商和零件公司在內的多個團體呼籲美國商務部消除「進一步不可預測的擴張」，這些團體在信中表示，最近關稅的擴張是在沒有充分通知的情況下所實施，給美國企業帶來龐大的意外成本、複雜性和不確定性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財