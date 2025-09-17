美中達成TikTok框架協議 WSJ：甲骨文領頭財團將握美80％股權

知情人士表示，甲骨文、銀湖在內的財團將掌握TikTok美國80％股權。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，隨著談判進入關鍵，美中兩國正在敲定一個框架，短影音平台TikTok的美國業務將由包括軟體巨頭甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖（Silver Lake）和創投公司安德里森．霍洛威茲（Andreessen Horowitz）在內的投資人財團所控制。

《華爾街日報》報導，知情人士稱，美中談判代表本週在西班牙馬德里討論了這項安排，預計將創建一個新的美國實體來營運該應用程式，美國投資人將持有約80％股權，剩餘股份則由中國股東所持有。這家新公司預計還將設立一個由美國人主導的董事會，其中將有一名董事成員由美國政府指派。

請繼續往下閱讀...

TikTok協議是華府和北京之間複雜經貿談判的一部份，其他棘手問題還包括晶片製造商輝達（NVIDIA）對中出口的命運。美國兩黨政治人物都表達了對TikTok可能造成的國家安全擔憂，TikTok擁有龐大的用戶群，其中包括大量美國年輕人。

知情人士透露，TikTok的美國現有用戶將被要求轉移到一款新的應用程式，這款應用程式由TikTok開發並正在測試中。知情人士稱，TikTok工程師將使用母公司字節跳動授權的技術，為新的應用程式重新創建一套演算法。

知情人士表示，TikTok長期合作夥伴甲骨文將負責處理用戶資料。銀湖和安德里森．霍洛威茲都是TikTok的長期投資人。

另外，母公司字節跳動目前的投資人包括海納國際（Susquehanna International）、KKR和泛大西洋投資集團（General Atlantic）等非中國大股東將加入持有新公司80％股權的財團。字節跳動中國股東的持股比例則會保持在20％之下，以遵守去年通過的美國法律。

美中雙方還在敲定擬議協議的最後細節，最終條款仍可能會有所改變。美國總統川普（Donald Trump）週二（16日）發佈新的行政命令，將TikTok禁令延至12月16日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法