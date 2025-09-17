美股收盤》Fed利率將揭曉！道瓊跌逾125點 台積電ADR走高

週二標普500指數跌0.13%，那斯達克指數下跌0.07%，道瓊工業指數下跌125.55點，跌幅0.27%，費城半導體指數上漲0.32%。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週二起展開為期兩天的會議，投資者在備受期待的利率決定公布前獲利了結，美股週二小幅走低，標普500指數跌0.13%，那斯達克指數下跌0.07%，道瓊工業指數下跌125.55點，跌幅0.27%，費城半導體指數上漲0.32%，台積電ADR上漲0.57%，收在262.06美元。

綜合外媒報導，聯準會週二召開為期兩天的會議，市場預期將會降息，芝加哥商品交易所（CME）的聯準會觀察（FedWatch）工具顯示，利率期貨價格100%確定至少降息1碼。投資人最關注的是聯準會對今年剩下時間利率的預測，以及投票成員是否預計在2025年結束前還會再降息一次或兩次。

市場領頭羊輝達週二下跌1.6%，微軟下跌1.23%，Google母公司Alphabet下跌0.14%。先前美國總統川普表示，美國和中國達成協議，將讓TikTok繼續在美國運營，多家新聞媒體引述消息人士稱，甲骨文是協助TikTok繼續在美營運的企業之一，股價上漲1.5%。

投資人也關注將在11月生效的對等關稅。美國財政部長貝森特表示，他預期在期限前會舉行進一步談判，且美中官員週一在馬德里結束為期兩天的談判後，「中方現在意識到達成貿易協議是可能的」。

道瓊工業指數下跌125.55點或0.27%，收45757.90點。

那斯達克指數下跌14.79點或0.07%，收22333.96點。

S&P 500指數下跌8.52點或0.13%，收6606.76點。

費城半導體指數上漲19.39點或0.32%，收6079.22點。

