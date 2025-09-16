晴時多雲

RTX6000D晶片中國銷售遇冷 輝達恐面臨龐大庫存

2025/09/16 23:40

輝達最新中國降階版晶片銷售不佳。（路透示意圖）輝達最新中國降階版晶片銷售不佳。（路透示意圖）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透16日披露，兩名知情者指出，輝達為中國市場量身打造的最新人工智慧（AI）晶片RTX6000D需求不火熱，中國一些大型科技公司選擇不下單採購。摩根大通（小摩）與摩根士丹利（大摩）推估，輝達今年底前或許將生產150萬至200萬該款GPU，這使輝達可能積壓龐大庫存。

知情者說，主要用於AI推理的RTX6000D價格高昂，每顆約5萬人民幣（21萬台幣），而樣品測試顯示，其性能落後已被美國政府禁止出口的RTX5090，透過灰色市場管道，中國買家仍能以不到RTX6000D價格的一半，取得RTX5090的AI晶片。

另一消息來源說，包括阿里巴巴、騰訊與字節跳動等中國科技巨頭，也在等待是否輝達H20晶片的訂單已獲處理的明確消息。輝達7月取得向中國出售H20晶片的批准，但迄今尚未恢復供貨。

此外，這些公司也希望輝達B30A晶片將獲得華府批准。該款晶片的性能遠比H20強大。

這3款晶片皆是針對中國市場的降級版晶片，以符合美國政府的出口管制。

報導說，RTX6000D需求的疲軟，與分析師的樂觀預期形成鮮明對比。小摩上月預期，今年第2季RTX6000D產量約為150萬顆。大摩7月預期，輝達將生產200萬顆RTX6000D。

一名消息人士說，輝達本週開始出貨RTX6000D。該款晶片是基於輝達最新的Blackwell架構，搭載傳統的GDDR記憶體，記憶體頻寬每秒1398GB，僅略低於美國4月公布的管制門檻1.4TB。

其開發部分是為了填補H20留下的空缺，4月間美國政府下令輝達禁止對中國出口H20，之後撤銷該禁令。售價在1萬至1.2萬美元（約台幣30萬至36萬元）之間的H20採用較舊的Hopper架構，但記憶體頻寬更大，每秒達4TB。

