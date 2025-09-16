晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

還是「中國特色」！金融時報：TikTok美國APP將使用中國演算法

2025/09/16 21:38

美國TikTok仍將使用中國演算法。（路透）美國TikTok仍將使用中國演算法。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕英國金融時報報導，北京表示，在美國總統川普策劃下的協議中，將出售美國投資人的TikTok美國分拆，將使用母公司字節跳動的中國演算法。

中國網信辦副主任王京濤15日晚間指出，美中官員已達成一項包含「演算與其他智慧財產權許可的」架構。他說，字節跳動將「委託TikTok的美國用戶資料與內容安全的營運」，他沒有說明細節。

Tiktok強大的推薦演算，自川普第一任期以來，一直是圍繞此短影音應用程式而展開的地緣政治角力核心，當時北京對演算法實施出口管制，以阻止TikTok被強制出售。

該AI演算法支撐了TikTok為個人用戶客製化影片的功能，也引發美國國安鷹派人士的疑慮，他們擔憂該演算法可能被操控，用來向用戶推送中國宣傳或兩極化的內容。

美國官員堅持，任何協議務必確保TikTok的推薦演算完全與字節跳動分開，並警告，持續的合作可能讓北京對美國人接觸的內容仍有影響力。

報導說，目前不清楚作為許可協議的一部分，TikTok母公司將對在美國的演算，保有何種程度的控制權。

一位字節跳動的亞洲投資者表示，新的美國TikTok實體至少將部份使用中國演算，但將以美國用戶資料在美國進行訓練，他說，「北京的底線是達成許可協議，北京希望被視為向美國與全球出口中國技術」。

一名知情該協議的美國顧問說，「這是終極版的TACO交易」，此意指川普總是最後退縮的縮寫。他說，「經歷了這一切，中國仍保留演算法」。

根據路透報導，美國財政部長貝森特曾對記者表示，分拆出來的TikTok將由美國投資者控制，但會保留一些「中國特色」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財