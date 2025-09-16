還是「中國特色」！金融時報：TikTok美國APP將使用中國演算法

美國TikTok仍將使用中國演算法。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕英國金融時報報導，北京表示，在美國總統川普策劃下的協議中，將出售美國投資人的TikTok美國分拆，將使用母公司字節跳動的中國演算法。

中國網信辦副主任王京濤15日晚間指出，美中官員已達成一項包含「演算與其他智慧財產權許可的」架構。他說，字節跳動將「委託TikTok的美國用戶資料與內容安全的營運」，他沒有說明細節。

Tiktok強大的推薦演算，自川普第一任期以來，一直是圍繞此短影音應用程式而展開的地緣政治角力核心，當時北京對演算法實施出口管制，以阻止TikTok被強制出售。

該AI演算法支撐了TikTok為個人用戶客製化影片的功能，也引發美國國安鷹派人士的疑慮，他們擔憂該演算法可能被操控，用來向用戶推送中國宣傳或兩極化的內容。

美國官員堅持，任何協議務必確保TikTok的推薦演算完全與字節跳動分開，並警告，持續的合作可能讓北京對美國人接觸的內容仍有影響力。

報導說，目前不清楚作為許可協議的一部分，TikTok母公司將對在美國的演算，保有何種程度的控制權。

一位字節跳動的亞洲投資者表示，新的美國TikTok實體至少將部份使用中國演算，但將以美國用戶資料在美國進行訓練，他說，「北京的底線是達成許可協議，北京希望被視為向美國與全球出口中國技術」。

一名知情該協議的美國顧問說，「這是終極版的TACO交易」，此意指川普總是最後退縮的縮寫。他說，「經歷了這一切，中國仍保留演算法」。

根據路透報導，美國財政部長貝森特曾對記者表示，分拆出來的TikTok將由美國投資者控制，但會保留一些「中國特色」。

