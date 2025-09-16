晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盧秀燕指財劃法有2種算式 財部：只有1種 無法逾越法律

2025/09/16 20:23

財政部重申，新版財劃法分配公式依法只有一種算式，分母錯誤須透過修法解決。（財政部提供）財政部重申，新版財劃法分配公式依法只有一種算式，分母錯誤須透過修法解決。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕媒體報導，台中市長盧秀燕今日在議會答詢表示，新版財劃法法條沒有錯誤，但算式有2種，如果採一道算式法，就有300多億元未分配，兩道算式就能全部分配一節。對此，財政部重申，新版財劃法只有一種算式，無法逾越法律明文規定範圍自為解釋，無法分配的數額應透過修法程序解決。

財政部說明，新版財劃法第16條之1明定，普通統籌稅款90.5％分配本島直轄市及縣市（19縣市）、2.5％分配離島3縣，其分子按本島各縣及離島分開計算，分母則規定按全部縣市（22縣市）計算，導致無法全數分配。鑑於分配公式之分母，文義上已明確規定按全部直轄市及縣市計算，尚無法逾越法律明文規定的文義範圍自為解釋，分母依法只能按全部直轄市及縣市計算，只有一種算式，其他變通的算式均與法律規定不符。

財政部強調，明年度統籌稅款無法分配的345億餘元，本質上仍為普通統籌稅款，屬於地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍應透過修法程序解決。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財