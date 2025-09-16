盧秀燕指財劃法有2種算式 財部：只有1種 無法逾越法律

財政部重申，新版財劃法分配公式依法只有一種算式，分母錯誤須透過修法解決。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕媒體報導，台中市長盧秀燕今日在議會答詢表示，新版財劃法法條沒有錯誤，但算式有2種，如果採一道算式法，就有300多億元未分配，兩道算式就能全部分配一節。對此，財政部重申，新版財劃法只有一種算式，無法逾越法律明文規定範圍自為解釋，無法分配的數額應透過修法程序解決。

財政部說明，新版財劃法第16條之1明定，普通統籌稅款90.5％分配本島直轄市及縣市（19縣市）、2.5％分配離島3縣，其分子按本島各縣及離島分開計算，分母則規定按全部縣市（22縣市）計算，導致無法全數分配。鑑於分配公式之分母，文義上已明確規定按全部直轄市及縣市計算，尚無法逾越法律明文規定的文義範圍自為解釋，分母依法只能按全部直轄市及縣市計算，只有一種算式，其他變通的算式均與法律規定不符。

財政部強調，明年度統籌稅款無法分配的345億餘元，本質上仍為普通統籌稅款，屬於地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍應透過修法程序解決。

