牢固夥伴新里程！聯發科採台積電2奈米晶片組明年底量產

〔財經頻道／綜合報導〕聯發科已成為首批與台積電合作成功開發採用增強型N2P（2奈米）製程晶片的公司之一。聯發科稱，其全新旗艦級系統單晶片 （SoC） 已完成設計定案，預計將於明年（2026年）年底量產。聯發科尚未正式命名這款晶片，但很可能是下一代天璣9系列：天璣9600。

英媒Newelectronics報導，該公告標誌著聯發科與台積電之間牢固合作夥伴關係的一個重要的新里程碑，該合作夥伴關係已為移動、運算、汽車和資料中心等領域的客戶帶來了高性能、低功耗的晶片組。

台積電2奈米技術率先採用奈米片電晶體結構，而N2P 則代表了2奈米系列的下一個發展方向，旨在提升性能和能源效率。首款採用台積電N2P全新製程的晶片組預計將於2026年底上市。

台積電正在積極擴大其生產能力，包括2奈米和WMCM（晶圓級多晶片模組）生產線，有消息稱，到今年年底，2奈米產量可達到每月4萬片晶圓，到2026年可達到每月10萬片晶圓。

與現有的N3E製程相比，N2P用戶將在相同功率下獲得高達18%的效能提升，在相同速度下獲得約36%的功耗降低，邏輯密度將提高1.2倍。

超微即將推出的Venice預計將成為首款基於台積電2奈米製程打造的HPC產品，而輝達則有望在其下一代 Feynman架構中採用A16晶片，這也使其成為首批採用2奈米製程的公司之一。

