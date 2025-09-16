晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

原以為同住輕鬆！77歲母搬進女兒家 卻因「1現實」家庭幾近崩潰

2025/09/16 20:32

日媒以真實案例，揭示了三代同住的殘酷後果。（示意圖，彭博）日媒以真實案例，揭示了三代同住的殘酷後果。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「三代同居」曾被視為理想家庭，如今卻成為壓力來源。日本一名單親媽媽，其年邁母親因獨居跌倒骨折，2年前她將母親接到自家同住，原以為靠母親月領18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的退休年金緩解經濟壓力，結果卻事與願違，面臨「財務壓力」。不僅醫療費、生活開銷反而飆升，育兒與照護雙重壓力壓得她幾近崩潰，2年後，她才驚覺同住未必是最好的選擇，真實案例揭示了三代同住的殘酷後果。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的一名單親媽媽田村明美（化名，44歲），原本與10歲女兒一起生活，兩年前，她將當時75歲的母親幸子（化名）接到家裡，一起開始「三代同居」，是原因母親在租屋處跌倒骨折。明美一直擔心「萬一出事我趕不及」，於是認為「同住才是最好的選擇」，下定決心接母親來住。

起初，明美打算將母親的每月18萬日圓（約新台幣3.6萬元）年金當作「房租」，貼補家計，但現實卻完全不是那回事。母親搬來後需頻繁就醫，每月醫療與藥費超過1萬日圓，加上陪診、採買都落在她身上，讓她經常必須早退下班，甚至影響工作。更嚴重的是，食宿開銷與水電費大幅增加，光電費每月就比過去多出5千至8千日圓（約新台幣1011至1617元）。

與此同時，女兒正值升學期，補習與教材費用也不斷增加。明美陷入「育兒與照護雙重壓力」，精神與經濟幾乎被壓垮。她無奈感嘆「原本以為同住會比較輕鬆，靠母親的年金能撐起部分家計，但現實完全不是如此。」

同住滿2年後，母親如今77歲，每週要去醫院兩次。女兒也升上國中，生活節奏愈加繁忙。明美坦言，三代同住不僅未減輕壓力，反而讓家庭矛盾漸漸累積，如今，她開始考慮讓母親在附近獨居，再透過照護保險與居家服務維持適度距離。

「三代同居」曾經被視為理想家庭模式。但在如今這個經濟壓力與生活方式落差巨大的時代，同住未必就是最佳解。專家指出，年金並非家庭經濟的萬靈丹，高齡者醫療與生活開銷龐大，往往使「支撐的一方」過度疲憊。這起案例也凸顯出，傳統的「三代同居」並不一定適合當代社會，與其勉強同住，不如借助公部門制度與照護服務，尋求更健康的家庭相處模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財