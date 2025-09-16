原以為同住輕鬆！77歲母搬進女兒家 卻因「1現實」家庭幾近崩潰

日媒以真實案例，揭示了三代同住的殘酷後果。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「三代同居」曾被視為理想家庭，如今卻成為壓力來源。日本一名單親媽媽，其年邁母親因獨居跌倒骨折，2年前她將母親接到自家同住，原以為靠母親月領18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的退休年金緩解經濟壓力，結果卻事與願違，面臨「財務壓力」。不僅醫療費、生活開銷反而飆升，育兒與照護雙重壓力壓得她幾近崩潰，2年後，她才驚覺同住未必是最好的選擇，真實案例揭示了三代同住的殘酷後果。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的一名單親媽媽田村明美（化名，44歲），原本與10歲女兒一起生活，兩年前，她將當時75歲的母親幸子（化名）接到家裡，一起開始「三代同居」，是原因母親在租屋處跌倒骨折。明美一直擔心「萬一出事我趕不及」，於是認為「同住才是最好的選擇」，下定決心接母親來住。

起初，明美打算將母親的每月18萬日圓（約新台幣3.6萬元）年金當作「房租」，貼補家計，但現實卻完全不是那回事。母親搬來後需頻繁就醫，每月醫療與藥費超過1萬日圓，加上陪診、採買都落在她身上，讓她經常必須早退下班，甚至影響工作。更嚴重的是，食宿開銷與水電費大幅增加，光電費每月就比過去多出5千至8千日圓（約新台幣1011至1617元）。

與此同時，女兒正值升學期，補習與教材費用也不斷增加。明美陷入「育兒與照護雙重壓力」，精神與經濟幾乎被壓垮。她無奈感嘆「原本以為同住會比較輕鬆，靠母親的年金能撐起部分家計，但現實完全不是如此。」

同住滿2年後，母親如今77歲，每週要去醫院兩次。女兒也升上國中，生活節奏愈加繁忙。明美坦言，三代同住不僅未減輕壓力，反而讓家庭矛盾漸漸累積，如今，她開始考慮讓母親在附近獨居，再透過照護保險與居家服務維持適度距離。

「三代同居」曾經被視為理想家庭模式。但在如今這個經濟壓力與生活方式落差巨大的時代，同住未必就是最佳解。專家指出，年金並非家庭經濟的萬靈丹，高齡者醫療與生活開銷龐大，往往使「支撐的一方」過度疲憊。這起案例也凸顯出，傳統的「三代同居」並不一定適合當代社會，與其勉強同住，不如借助公部門制度與照護服務，尋求更健康的家庭相處模式。

