晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

迎戰美國關稅！首辦台美產業媒合會 產業界樂見：增加合作契機

2025/09/16 18:52

台北市聯合美國19州政府今（16）日舉辦「台美城市產業商機媒合會」。（記者孫唯容攝）台北市聯合美國19州政府今（16）日舉辦「台美城市產業商機媒合會」。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕為對抗美國關稅衝擊，台北市聯合美國19州政府今（16）日舉辦「台美城市產業商機媒合會」，台北市進出口商業同業公會祕書長黃文榮說，關稅雖然有衝擊，但也可以是增加台美合作契機，「不能等，要行動」希望讓台灣產業有互補機會。

黃文榮指出，台美貿易關係多面向，台灣進口美國產品將因對等關稅引發衝擊，另個面向可以想像成台灣產品和美國有合作機會，台灣產品不只是賣到那邊，還可以和當地產業合作，或者把美國好的工業產品引到台灣市場，提高台灣產業能量或生活品質，多面向可以進行，這次台北舉辦台美城市產業商機媒合會就是「不能等，要行動」，讓台灣產業看見，與美國產業可以互補機會點在哪裡。

台北市進出口商業同業公會祕書長黃文榮說，關稅雖然有衝擊，但也可以是增加台美合作契機，「不能等，要行動」希望讓台灣產業有互補機會。（記者孫唯容攝）台北市進出口商業同業公會祕書長黃文榮說，關稅雖然有衝擊，但也可以是增加台美合作契機，「不能等，要行動」希望讓台灣產業有互補機會。（記者孫唯容攝）

黃文榮說，另一個焦點則是美國有很多好的產品，像是美國亞利桑那州的無人機，以商用的銷售外，無人機很多產業零組件也有可能跟台灣合作，這樣結合就是克服台灣產業單純只是買賣， 還有可能促成合作賣到全球，「這就是把餅做大」，台灣不是只有台灣一個市場，如透過台商在全球佈局，將產品賣到亞太地區，那台灣廠商做的不是一對一，而是多面向連結，這次市府舉辦媒合會就成為平台，創造更多面向創造商業機會，不是只有台灣投資。

黃文榮也表示，台灣進口美國很多乾果、食品原料，都是2300萬人吃完嗎？當然是台灣食品進口商進口加工後外銷，「台灣市場不是只有台灣消費者，而是製造業、食品加工製造業銷售到全球，台灣有這個能量」，其他像馬鈴薯可以加工成馬鈴薯泥或變成片狀，都有機會銷售到其他國家，台灣做的暢銷休閒食品機會就是靠這個創造。

至於市府如何應對未來關稅？黃文榮則認為，除了出口業者資金融資、勞工問題等，也要依照各縣市的產業特性著手，還有些產業機會開發市府都持續有在關注，市府提供服務偏向協助產業輔導，以北市來說多是科技服務業、軟體產業、數位轉型、電商、行銷面，開創新的商業模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財