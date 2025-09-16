迎戰美國關稅！首辦台美產業媒合會 產業界樂見：增加合作契機

台北市聯合美國19州政府今（16）日舉辦「台美城市產業商機媒合會」。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕為對抗美國關稅衝擊，台北市聯合美國19州政府今（16）日舉辦「台美城市產業商機媒合會」，台北市進出口商業同業公會祕書長黃文榮說，關稅雖然有衝擊，但也可以是增加台美合作契機，「不能等，要行動」希望讓台灣產業有互補機會。

黃文榮指出，台美貿易關係多面向，台灣進口美國產品將因對等關稅引發衝擊，另個面向可以想像成台灣產品和美國有合作機會，台灣產品不只是賣到那邊，還可以和當地產業合作，或者把美國好的工業產品引到台灣市場，提高台灣產業能量或生活品質，多面向可以進行，這次台北舉辦台美城市產業商機媒合會就是「不能等，要行動」，讓台灣產業看見，與美國產業可以互補機會點在哪裡。

黃文榮說，另一個焦點則是美國有很多好的產品，像是美國亞利桑那州的無人機，以商用的銷售外，無人機很多產業零組件也有可能跟台灣合作，這樣結合就是克服台灣產業單純只是買賣， 還有可能促成合作賣到全球，「這就是把餅做大」，台灣不是只有台灣一個市場，如透過台商在全球佈局，將產品賣到亞太地區，那台灣廠商做的不是一對一，而是多面向連結，這次市府舉辦媒合會就成為平台，創造更多面向創造商業機會，不是只有台灣投資。

黃文榮也表示，台灣進口美國很多乾果、食品原料，都是2300萬人吃完嗎？當然是台灣食品進口商進口加工後外銷，「台灣市場不是只有台灣消費者，而是製造業、食品加工製造業銷售到全球，台灣有這個能量」，其他像馬鈴薯可以加工成馬鈴薯泥或變成片狀，都有機會銷售到其他國家，台灣做的暢銷休閒食品機會就是靠這個創造。

至於市府如何應對未來關稅？黃文榮則認為，除了出口業者資金融資、勞工問題等，也要依照各縣市的產業特性著手，還有些產業機會開發市府都持續有在關注，市府提供服務偏向協助產業輔導，以北市來說多是科技服務業、軟體產業、數位轉型、電商、行銷面，開創新的商業模式。

