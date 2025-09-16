Costco科克蘭「4款商品」被點名 看似划算卻惡評如潮

外媒點名Costco的4款看似划算、卻被消費者嫌棄的商品。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以會員制、大包裝和價格實惠著名，旗下自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）更是受到會員喜愛。然而，美國理財網站《GOBankingRates》報導，Costco的4款看似划算、卻被消費者嫌棄的商品，全部都是自有品牌科克蘭商品。

1.科克蘭捲筒衛生紙（Kirkland Signature Bath Tissue）

售價非常划算，也在好市多網站（Costco website）上有高評論。不過，其中有900多則是一星或二星評價，顯示不少消費者不喜歡這款商品。大多抱怨包括紙張不沿著壓痕撕開、容易掉棉絮般的細屑，以及遇水後紙張易碎。

請繼續往下閱讀...

2.科克蘭冷萃咖啡（Kirkland Signature Colombian Cold Brew Coffee）

12罐裝的科克蘭冷萃咖啡在價格上比其他品牌划算，但部分消費者對口味不滿意。一名評論者形容口感「帶有金屬味且像焦掉」，另一名則直言「喝起來像一口老菸汁」。

科克蘭洗碗精（Kirkland Signature Ultra-Shine Liquid Dish Soap）。（翻攝自網路）

3.科克蘭洗碗精（Kirkland Signature Ultra-Shine Liquid Dish Soap）

購買科克蘭洗碗精比他牌洗碗精可省下不少錢，但部分消費者認為不值得。主要抱怨是氣味，有評論形容「很噁心、難聞、史上最差」。此外，氣味會殘留，有一位消費者甚至說洗碗精在煎鍋上留下殘留物，導致煮出來的食物都有洗碗精味。

4.科克蘭蛋白棒（Kirkland Signature Protein Bar）

此款蛋白棒相比其他知名產品，確實很便宜，但部分消費者認為口感難以下嚥，尤其是巧克力餅乾麵糰口味。他們形容蛋白棒乾硬、粉粉的、過甜，而且有類似太妃糖般難咀嚼的口感。

科克蘭蛋白棒（Kirkland Signature Protein Bar）。（翻攝自網路）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法