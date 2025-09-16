晴時多雲

戰略高科技出口清單更新 經部納管279個涉武擴實體

2025/09/16 18:45

經濟部更新戰略高科技出口清單，納管279個涉武擴實體。（記者林菁樺攝）經濟部更新戰略高科技出口清單，納管279個涉武擴實體。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部召開跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散、國際制裁及其他國安考量，16日公告更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，新增納管巴基斯坦、伊朗、墨西哥、中國、葉門等國共279個涉武擴活動實體，同時移除7個實體；根據新增清單上的個人或實體，國家多屬高風險或受國際管制區域。

貿易署表示，名單更新是依貿易法第13條授權，參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，目前累計列管逾1萬800個實體、個人。國內廠商若要出口予名單中受管制對象，應事先取得貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，才能獲得憑證出口，海關將協助邊境攔查，未經許可將不放行。

戰略性高科技貨品（SHTC）包含軍民兩用貨品及技術出口管制清單、一般軍用貨品清單及輸往敏感國家特別管制品項；凡最終用途或最終使用者可能涉核子、生化、飛彈等軍事用途者，均須依規取得輸出許可。違反貿易法者將面臨刑責、罰金或停止進出口資格等裁罰。

根據貿易法，未經許可出口或企圖出口屬於戰略性高科技貨品或列管對象，有期徒刑最重5年以下有期徒刑或拘役，得併科 新台幣3百萬元以下罰金；若情節較輕或屬行政違規，主管機關經濟部得處新台幣6萬元以上3百萬元以下罰鍰；或是停止進出口資格1個月至1年，情節重大者可撤銷進出口廠商登記。

目前軍民兩用貨品及技術出口管制清單共分10大類，包括核能物質與設施、特殊材料與相關設備、材料加工程序、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器與雷射、導航與航空電子、海事、航太與推進系統等。貿易署提醒，廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證義務並謹慎評估交易風險，以避免涉入「武擴」活動，並將持續辦理宣導說明會協助業者瞭解規範。

