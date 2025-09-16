晴時多雲

台股續寫紀錄！新台幣勁揚逾1角 將挑戰30元整數大關

2025/09/16 17:45

台股續寫紀錄！新台幣勁揚逾1角，即將挑戰30元整數大關。（記者陳梅英攝）台股續寫紀錄！新台幣勁揚逾1角，即將挑戰30元整數大關。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場預期聯準會（Fed）將重啟降息，加上美中就Tiktok達成協議框架，市場氛圍轉趨樂觀，美股登高，連動台股續寫紀錄，新台幣兌美元匯率也在外資熱錢湧入以及美元指數破底下，勁揚逾1角，收在30.101元，持續往30元整數大關靠攏，匯價連3紅，成交量19.78億美元。

台股今日上漲272.48點，收在25629.64點，三大法人合計買超236.3億元。其中，外資買超270.03億元。

新台幣匯價一早以30.21元開出，隨外資熱錢持續湧入，午後最高升抵30.056元，飆升1.72角，惟央行疑似多次進場「降溫」，尾盤台幣升幅大有收斂，最後收在30.1元價位，不排除明日挑戰30元整數大關。

匯銀主管表示，美元指數破底除市場對於聯準會降息預期外，也因美國總統川普提名米蘭出任Fed理事獲參院通過，市場憂心Fed獨立性受挑戰，加上川普喊話「降息幅度要大」，進一步壓低美元。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數跳水0.45%，主要亞幣全面走升，其中，韓元飆升0.53%居冠幣、台幣勁揚0.42%、日圓大漲0.39%、新幣升值0.34%、人民幣亦上漲0.11%。

目前投資人正靜待Fed本週利率決議，特別關注主席鮑爾會後談話與今年經濟展望，而此次會議公布的利率點陣圖，將成為判斷未來降息路徑的關鍵。此外，美中Tiktok協議框架仍待週五元首通話確認，貿易談判能否順利推進，以及台灣關稅政策何時拍板，皆是市場關注焦點。

