美國人最想移民國家榜首出人意料 亞洲這1國進前10名

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新調查顯示，美國人最熱衷移民的國家已經揭曉，排名第一的國家出人意料，它是葡萄牙，前十名最受喜愛的國家中，亞洲國家僅泰國入列。

幫助美國人移居國外的公司Expatsi進行了一項排名，葡萄牙位居榜首。該排名由參加「Expatsi 測試」的客戶編制，該測試將用戶與各國進行配對。1萬3000名參加測試的人分享了他們對國家的偏好，其中葡萄牙是被提及最多的國家。

另外，同樣幫助美國人移民的百萬富翁移民公司向《獨立報》表示，「大多數美國遠距工作者正前往歐洲，其中60%的以歐洲為中心的客戶更願意將工作地點設在葡萄牙」。

Expatsi對美國人最想移居的國家的排名中，其他包括西班牙（2）、義大利（3）、加拿大（4）、墨西哥（5）、哥斯大黎加（6）、紐西蘭（7）、澳洲（8）、泰國（9）和希臘（10）。





