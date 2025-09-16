晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國人最想移民國家榜首出人意料 亞洲這1國進前10名

2025/09/16 17:03

美國人最熱衷移民的國家已經揭曉，排名第一的國家出人意料。（法新社）美國人最熱衷移民的國家已經揭曉，排名第一的國家出人意料。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新調查顯示，美國人最熱衷移民的國家已經揭曉，排名第一的國家出人意料，它是葡萄牙，前十名最受喜愛的國家中，亞洲國家僅泰國入列。

幫助美國人移居國外的公司Expatsi進行了一項排名，葡萄牙位居榜首。該排名由參加「Expatsi 測試」的客戶編制，該測試將用戶與各國進行配對。1萬3000名參加測試的人分享了他們對國家的偏好，其中葡萄牙是被提及最多的國家。

另外，同樣幫助美國人移民的百萬富翁移民公司向《獨立報》表示，「大多數美國遠距工作者正前往歐洲，其中60%的以歐洲為中心的客戶更願意將工作地點設在葡萄牙」。

Expatsi對美國人最想移居的國家的排名中，其他包括西班牙（2）、義大利（3）、加拿大（4）、墨西哥（5）、哥斯大黎加（6）、紐西蘭（7）、澳洲（8）、泰國（9）和希臘（10）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財