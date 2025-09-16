晴時多雲

新光三越首波週年慶下月登場 全台力拚197.2億元業績

2025/09/16 16:57

新光三越首波週年慶將在10月2日登場，睽違15年再攜手Snoopy推出集點系列贈品。（記者卓怡君攝）新光三越首波週年慶將在10月2日登場，睽違15年再攜手Snoopy推出集點系列贈品。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕百貨業每年重要的週年慶檔期即將到來，百貨龍頭新光三越週年慶將於10月2日登場，新光三越預估首波5家分店週年慶業績目標為33.2億元，年增0.6%，其中被視為百貨週年慶景氣風向球的南西店，週年慶業績目標為20.8億元，年增1%，全台新光三越16店週年慶業績目標為197.2億元，年增1.1%。

今年以來台灣百貨市場相對辛苦，主要因出國人潮增加，分散消費支出，加上LaLaport等新賣場加入，使百貨公司的競爭更激烈，今年新光三越週年慶仍力拚較去年微幅成長，其中原本在首波即加入戰局的台中店，預計本月底復業，若順利復業，將加入第二波週年慶行列。

新光三越表示，今年週年慶首度邀請韓國人氣偶像Solar頌樂擔任宣傳大使並拍攝系列電視廣告，並攜手6000家品牌夥伴祭出市場最強回饋陣容，推出會員化妝品單筆滿2000元送2000點、全館累計滿5000元送5000點，再加碼首七日skm pay限定，名品/大家電/法雅客/ Store單筆刷1萬元送1萬點，同時首度與40大品牌合作推出購買指定組合或消費達檻，再加贈千點skm points，讓會員輕鬆累積點數，點數用途也全面升級，除了可兌換Snoopy集點送、美妝／3C／家電／美食等萬項夯品之外，更可搶先兌換宣傳大使Solar頌樂見面會、全球版《鑑定師》Talk Concert門票等。

