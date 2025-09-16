晴時多雲

迎4大挑戰 經長點名AI新4大科技「台灣準備好」

2025/09/16 15:51

經濟部長龔明鑫主持媒體交流會。（記者林菁樺攝）經濟部長龔明鑫主持媒體交流會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫今（16日）提到台灣人均GDP2025年將超越韓國，但全球經濟有氣候變遷、地緣政治、關稅與關鍵材料限制等4大挑戰，經濟部持續做產業後盾，因應AI拉動大額投資，先進科技都需長達10至20年布局，點名下階段關鍵技術在矽光子、人型機器人、量子運算及無人機等發展。

龔明鑫今率一級主管、國營事業首長召開交流會。他率先簡報近三十分鐘，2016年起政府用創新產業打破悶經濟，台灣2024年人均GDP超越日本、2025年則將超越韓國。

今年前8月對美投資達32.21億美元，美國已是我國投資最大單一國。外界關切台美關稅，龔明鑫說明，仍以行政院經貿談判為主；但台灣因AI伺服器成為輸美主要貨品，加上半導體又遭列232條款調查均攸關我國經濟發展。

龔明鑫回應，「機會留給準備好的人，台灣有充分準備」。他提到，政府的產業政策多為4至8年計畫，但產業布局要提前10年甚至20年，像是CoWoS封裝技術就是提前10年以上作布局。

人才部分，經濟部盤點需要培養AI、綠領人才達45萬人，且新增12萬國際專業人才；面對我國將推動AI新十大建設，他也點名矽光子、人型機器人、量子運算及無人機等4領域會是未來發展重點技術。

龔明鑫舉例，台灣半導體已經發展出民主供應鏈，在無人機部分，雖然跨進去時間比較晚，但仍有強大優勢，最厲害是製造能量、能力，同樣是先把基本功夫做好，他說，過去很多晶片過去開發為「通用型」，但主要為了汽車，並非無人機，將通用晶片修正可符合無人機，等到真正需要時，產能即可開出來。

另外，經濟部「每季」也將與七大工商團體討論重大事項，先前電電公會等提出海外設置產業園區，是否造成產業外移。龔明鑫也說明，廠商在台灣沒減少反而還增加，目前觀察都不是為了外移，或是降低成本，而是能力、能量延伸，且投審司也會審議，看到某些廠商若是產生外移將會有因應配套措施。

另外，經濟部已在捷克、日本、美國等設置投資貿易中心，協助廠商海外布局，未來也會將強非美市場拓銷，包括墨西哥、波蘭、印度、菲律賓及東南亞等地，達到總統政策目標「立足台灣，布局全球」。

