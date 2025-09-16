晴時多雲

酷澎WOW會員權益再升級 推出Goldbox優惠

2025/09/16 15:36

酷澎WOW會員權益再升級。（業者提供）酷澎WOW會員權益再升級。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）在台灣推出的「WOW會員」權益將再升級。酷澎說明，未來WOW會員不僅能享受免運與火箭速配快速到貨服務，更能獨享限量Goldbox每日專屬優惠精選商品，涵蓋食品、飲品等品類都會有特別優惠價格。

酷澎持續投注資源拓展台灣市場，WOW會員就是其中一項優惠福利，根據第二季財報顯示，酷澎在台灣的成長也頗為快速，創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）並樂觀預期第三季營收的成長幅度會更高。

針對WOW會員的新權益升級，酷澎說明，即日起會員可享有Goldbox每日特價、無條件免運（一件火箭跨境商品即可免運）、30天內免費退貨、限時免費試用30天福利。

酷澎強調，這次WOW會員的再升級推出每日限量的Goldbox會員專屬優惠，讓顧客在日常購物中，每天都能享受更多驚喜與便利。未來酷澎也將陸續推出更多會員專屬福利，為顧客帶來更多價值。

