優群第3季營運戰全年高峰 佈局輝達AI伺服器商機

優群總經理劉興義今天以台灣電子連接產業協會理事長身分出席「遽變下的連接產業技術論壇」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠優群科技（3217）總經理劉興義今天表示，隨著美系手機龍頭品牌廠新品發表，旗下Metal Bar出貨力道強勁，今年第三季可望成為全年營運高峰，此外，該項產品第四季將繼續受惠於AI筆電與其他應用拉貨，營收貢獻程度可望年增2成，穩定挹注全年整體業績達成雙位數成長的目標。

劉興義今天以台灣電子連接產業協會理事長身分出席「遽變下的連接產業技術論壇」，並於場外接受媒體聯訪時針對公司營運表示，美系手機客戶目前針對旗下Metal Bar採取預估性備貨，在新手機正式開賣之後，10月至12月可能再依銷售狀況修正訂單水位，不過，公司新切入的筆電領域，由於產品單價為手機應用的2倍，因此第四季營運仍然可期。

劉興義說，筆電客戶採用的Metal Bar屬於全新規格，製作難度更高，好處是報價可以向上提升，且有鑑於較高的技術門檻，還能有效阻擋競爭者進入。關於手機客戶明年可能推出摺疊機，劉興義認為，後續可望進一步增加Metal Bar出貨總量。

此外，劉興義提到，優群旗下也積極切入新應用端，主要考量輝達（NVIDIA）正積極於AI伺服器領域導入壓縮附加記憶體模組（CAMM）連接器，不排除在供應鏈追求高頻、高速的過程中形成一股新趨勢，一旦成為標準化產品，優群憑藉著過往基礎，有利於拔得頭籌。

劉興義也觀察到，現在第四代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體（DDR4）確實有缺貨問題，這加速了市場向第五代產品（DDR5）的轉換速度，預計下半年的轉換率將從上半年的六成繼續往八成邁進，對搶先佈局先進產品領域的優群而言是個好現象。

