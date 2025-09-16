晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

優群第3季營運戰全年高峰 佈局輝達AI伺服器商機

2025/09/16 15:28

優群總經理劉興義今天以台灣電子連接產業協會理事長身分出席「遽變下的連接產業技術論壇」。（記者方韋傑攝）優群總經理劉興義今天以台灣電子連接產業協會理事長身分出席「遽變下的連接產業技術論壇」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠優群科技（3217）總經理劉興義今天表示，隨著美系手機龍頭品牌廠新品發表，旗下Metal Bar出貨力道強勁，今年第三季可望成為全年營運高峰，此外，該項產品第四季將繼續受惠於AI筆電與其他應用拉貨，營收貢獻程度可望年增2成，穩定挹注全年整體業績達成雙位數成長的目標。

劉興義今天以台灣電子連接產業協會理事長身分出席「遽變下的連接產業技術論壇」，並於場外接受媒體聯訪時針對公司營運表示，美系手機客戶目前針對旗下Metal Bar採取預估性備貨，在新手機正式開賣之後，10月至12月可能再依銷售狀況修正訂單水位，不過，公司新切入的筆電領域，由於產品單價為手機應用的2倍，因此第四季營運仍然可期。

劉興義說，筆電客戶採用的Metal Bar屬於全新規格，製作難度更高，好處是報價可以向上提升，且有鑑於較高的技術門檻，還能有效阻擋競爭者進入。關於手機客戶明年可能推出摺疊機，劉興義認為，後續可望進一步增加Metal Bar出貨總量。

此外，劉興義提到，優群旗下也積極切入新應用端，主要考量輝達（NVIDIA）正積極於AI伺服器領域導入壓縮附加記憶體模組（CAMM）連接器，不排除在供應鏈追求高頻、高速的過程中形成一股新趨勢，一旦成為標準化產品，優群憑藉著過往基礎，有利於拔得頭籌。

劉興義也觀察到，現在第四代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體（DDR4）確實有缺貨問題，這加速了市場向第五代產品（DDR5）的轉換速度，預計下半年的轉換率將從上半年的六成繼續往八成邁進，對搶先佈局先進產品領域的優群而言是個好現象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財