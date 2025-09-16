轉公職者勞保年資會不見嗎？常見的誤解和破解一次看

根據《勞工保險條例》相關規定，即使勞工轉換身分、從勞保轉改為公保或其他社會保險制度，原有的勞保年資仍會保留，不會因轉保而作廢。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕小林自大學畢業後進入A公司工作，並依法參加勞工保險。在職期間，他一邊努力工作，一邊準備公職考試，經過3年努力，終於順利考取並轉任公職，改加公教人員保險（公保）。此時，小林心中產生疑問，先前他在A公司投保的3年勞保年資是否仍然有效？未來是否可以申請相關給付？

根據《勞工保險條例》相關規定，即使勞工轉換身分、從勞保轉改為公保或其他社會保險制度，原有的勞保年資仍會保留，不會因轉保而作廢。只要日後符合請領條件，勞工仍可針對這段年資申領老年給付。因此，小林在A公司所累積的3年勞保年資仍然有效。



目前我國社會保險制度中，勞保、公保及軍保屬於獨立體系，彼此之間的保險年資與給付權益分開計算，不會互相排斥。換言之，即使未來小林依公保制度請領退休金，仍可另行申請勞保期間的老年給付，兩者並不衝突。

不過，由於小林目前仍在職，且屬於公保身分，暫時不符合勞保老年給付的請領條件。必須待小林辦理公保退休，並年滿65歲後，方可針對這3年勞保年資提出申請。且由於小林勞保年資未達15年，僅符合一次性給付（一次金）資格，無法按月請領年金。

但若未來小林有機會再度參加勞保，並累計年資達15年以上，則可選擇請領勞保老年年金，以按月給付方式領取，進一步提高退休保障。即便小林屆時已領取公保退休給付，也不影響勞保給付的申請資格。

綜上所述，勞保年資在身分轉換後依然具有法律效力，不會因改加其他保險制度而喪失。只要符合相關條件，勞工仍可依法請領對應給付，保障自身退休權益的完整性與多元性。

