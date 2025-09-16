都更增設社宅容積獎勵 建商：對地主不公平

「老屋延壽」計畫，建商不認同，並指出會延遲重建進度。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕行政院院長卓榮泰昨日在中華建築金石獎頒獎典禮指出，要調整都更容積率，不能讓都更後的房子越蓋越小，因此都更增設規劃社宅容積獎勵，對此，建商指出，都更容積獎勵上限最高就是法定容積的1.5倍，通常申請其它項目都已經到頂了，反觀若申請社宅容積獎勵，則會讓土地多一個持分者，對於地主來說並不是太公平。

建商：老宅延壽不如打掉重建

至於，「老屋延壽」計畫，建商更是不太認同，一個屋齡老舊的住宅，五臟六腑已經壞了，甚至骨頭都已經裂開了，還要花錢強制修繕保存，反而會延遲整體都更速度，且修繕對於老宅的幫助並不大，不如全力推動重建。

根據內政部發布的「老屋延壽」計畫內容，主要針對全國屋齡30年以上、4至6層無結構安全疑慮的整棟老舊建物，對於室外的水電、瓦斯管線、外牆立面等進行修繕，以及新增無障礙設施，提供整建修繕經費補助，最小比率為總修繕費用的5成、最高為65%，預計3年砸50億元、目標棟數設定在棟，500換算每一棟平均補助金額1000萬元。

至於，都更預計增設規劃社宅容獎，未來則是以公辦都更案為主，在申請容獎項目中，設定為必要選項。

