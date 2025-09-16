中國政府總債務逼近400兆元 整體財政和經濟風險加劇

中國財部長藍佛安近日公開透露，截至2024年底，中國政府債務總額已達92.6兆元人民幣（新台幣391.8兆元）。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，中國財部長藍佛安近日公開透露，截至2024年底，中國政府債務總額已接近百兆元人民幣，卻稱中國的財政政策空間充足，政府債務比率保持合理，風險可控 。但專家警告，中國財政體系已瀕臨崩潰邊緣，中央政府每一分錢支出皆依賴借貸，整體經濟風險正持續加劇。

藍佛安透露，預計至2024年年底，中國政府債務總額將達92.6兆元人民幣（下同，新台幣391.8兆元），其中，中央政府債務34.6兆元（新台幣146.4億元），地方政府法定債務47.5兆元（新台幣201兆元），地方政府隱性債務10.5兆元（新台幣44.4兆元）。

藍佛安指出，中國政府債務佔GDP比為68.7%，而20國集團（G20）平均為118.2%，7大工業國家（G7）平均為123.2%，「總體來看，我國政府債務比例處於合理區間，風險可控」。

但中國財政部可能低估地方政府的潛在債務。北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院（ACCEPT）今年7月發布的1份報告就指出，中國財政部已確定，截至 2023 年年底，地方政府隱性債務總額為 14.3 兆元（新台幣60.5兆元），而且仍有數十兆元的地方債務未被中國財政部認定為政府債務，但因這些債務的持有者包括國有企業、地方政府融資平台（LGFV），或以其他形式存在，因此仍然是「定時債務炸彈」。

此外，旅居美國的中國問題專家章天亮指出，藍佛安公布的數據掩蓋了中國財政體系更深層的結構性問題。

章天亮分析，按2024年中國財政收入情況：全國財政收入為23.4兆元（新台幣99兆元），其中中央政府財政收入10.1兆元（新台幣42.7兆元），地方政府財政收入13.3兆元（新台幣56.3兆元）。

中央政府的主要收入來自地方政府上繳稅收，但隨後透過財政轉移支付方式，將資金重新分配給貧困地區。2024年中央政府向地方政府轉移支付總額達10.2兆元（新台幣43.2兆元），而中央政府財政收入僅10.1兆元，這意味著中央政府將所有收入全部下撥地方政府後，仍需倒貼約1000億元（新台幣4231億元），導致中央政府運作資金嚴重短缺。

章天亮強調，中央政府每年需支出4.5兆元至5兆元（新台幣19兆元至21兆元）用於國防、教育、外交、「一帶一路」項目、九三閱兵活動以及政府運作等，但因收入全部用於轉移支付，這些支出完全依賴借債維持。

章天亮形容，中國「中央政府花的每一分錢都是借來的，這種情況非常可怕」，中國經濟正面臨嚴峻困境，形同「病入膏肓」，顯示中國財政體系已瀕臨崩潰邊緣。

而根據中國官方唯一金融專業智庫「國家金融與發展實驗室」（NIFD）今年8月中旬發布的報告，若加上企業和家庭負債，今年第2季中國整體債務率首度突破300%，已超越美國的260%，加速逼近日本的400%。

