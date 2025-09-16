貝森特：美方威脅關閉TikTok 換得中國達成協議

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，華府威脅將在美國下架中資短影音平台TikTok，最終促成了美中雙方在西班牙達成框架協議，這項協議預計將使TikTok在美國的營運轉交給美方，進而切斷與中國母公司字節跳動的聯繫。

綜合外媒報導，貝森特與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在西班牙與中國官員進行了數小時的談判，最終敲定了TikTok營運的轉讓。會後，貝森特接受採訪時指出，中國人提出一大堆要求，他們稱之為「對TikTok交易的補償」，包括取消川普最新的關稅、過去的關稅和美國技術出口管制。

貝森特表示，中國不希望TikTok關閉，他們沒有正確評估或理解總統讓TikTok停運的意願。貝森特認為，團隊改變了他們的看法。貝森特補充，美方並未同意撤回現有關稅和貿易政策，而是同意未來不會採取某些行動，因此，基本上北京獲得的是未來不會發生某些事情的承諾，而不是撤除現有措施。

美國總統川普（Donald Trump）稍早也在社群媒體表示，他將與中國國家主席習近平於週五（19日）舉行會談。貝森特在記者會上補充，最終協議的完成仍將取決於兩國元首。

一名美國官員週一也提到，說服中方的另一個因素是美國團隊釋出的訊號，若是無法在馬德里達成TikTok框架協議，川普和習近平在今年秋季的任何潛在會談都將取消，甚至川普對中國的國是訪問也將無法實現。

