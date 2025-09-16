晴時多雲

無薪假人數飆破7300人 受關稅影響勞工「翻倍」已逾6000人

2025/09/16 11:19

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅（勞動部提供）勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部每半個月公布1次的減班休息（俗稱無薪假）統計，短短半個月大增2471人，其中97%集中在製造業勞工，讓整體實施人數已達7334人，其中6870人為製造業勞工，特別是「金屬機電工業」勞工，半個月暴增逾2000人。值得注意的是，本期242家企業自陳「受關稅影響」，人數達6246人，較上期「翻倍」大增3191人，也多為製造業勞工。

勞動部今（16）日公布勞雇雙方協商減少工時通報統計，共計333家事業單位、7334人實施，較上期（9月1日）公布的245家、4863人，本次家數增加88家，人數增加2471人。此期通報的100人以上中型企業有16家，人數多達2347人，佔了整體7334人的3成。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅分析數據指出，本期實施人數主要仍集中在製造業，人數多達6870人，較上一期增加了80家、2391人，且增加的2391人就佔總增加人數2471人的97%。進一步分析，製造業中以「金屬機電工業」增加的家數最多，此次共通報231家、5731人實施，占了製造業的超過8成。而金屬機電工業中，主要受影響的仍是機械設備製造業，此次機械設備製造業共通報125家、3247人，均適用勞動部先前公布的就業安定措施。

值得注意的是，經勞動部詢問廠商實施減班休息的原因，多達242家、6246人，自己認為有受到美國關稅影響，可說高達8成實施的廠商，均認為有受到美國關稅影響，而這樣的數據，也較上期（9月1日）的3191人幾乎「翻倍」。黃琦雅坦言，勞動部自8月1號開始宣導「加強版僱用安定措施」，的確讓很多廠商主動來關心，將薪資補貼方案納入公司人力規劃的選項中。

黃琦雅強調，此次通報的減班休息的333家事業單位中，逾7成、244家適用就業安定措施，人數達5940人，比例超過8成的員工，可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部已公告「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等「9行業」，自114年8月1日起至115年1月31日辦理僱用安定措施，若勞工與雇主協議實施減班休息，可申領最高薪資差額7成的薪資補貼。

